„Aktuálně dokončujeme projektovou dokumentaci. Společnou zakázku města a kraje na výběr stavební firmy máme v plánu vypsat letos v květnu a ještě letos na podzim bychom chtěli stavbu zahájit,“ nastínil plánovaný harmonogram hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO).
Podle světelského starosty Františka Aubrechta (KDU-ČSL) by tím byla korunována dlouholetá snaha města. Reálné myšlenky na propojení ulic Zámecká a Nádražní se poprvé objevily v generelu dopravy, který tehdejší vedení města představilo v roce 2007. Od té doby se snažilo nápad zhmotnit. Podaří se to zjevně až nyní.
Přemostění Sázavy by bylo součástí asi 400 metrů dlouhé přeložky krajské silnice druhé třídy číslo 347. Vést má v liniích dnešní panelové cesty pro pěší a cyklisty i navazující ocelové lávky, které byly v minulém století budovány zejména pro vlakem dojíždějící zaměstnance skláren.
Přednost dostanou bagry, skauti se stěhují
Přeložka začne u výpadovky na Havlíčkův Brod a povede po nynější příjezdové cestě k Penny Marketu. Pokračovat však bude v současné době oploceným areálem v linii elektrického vedení kolem areálu skláren Bomma k řece. Dnešní lávku nahradí plnohodnotný most s chodníky. Propojka bude ústit do Nádražní ulice před železniční stanici.
„Součástí stavby jsou další stavební práce, například nutné přeložky inženýrských sítí, demolice stávajícího objektu s číslem popisným 567, opěrné zdi, odvodnění silnice a další,“ dodal k zakázce náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný (SOCDEM).
Dům, který se bude demolovat, stojí na pravém břehu řeky, hned vedle současné lávky. „Původně to byl objekt vodárny, která sloužila pro železniční stanici ještě v době, kdy jezdily parní vlaky. Nyní je to klubovna skautů. Ale je ve velmi špatném stavu,“ prozradil starosta Aubrecht. Skauti dostanou jako náhradu prostory v sokolovně.
Příprava pro budoucí podjezd pod železnicí
Součástí přeložky bude rovněž rekonstrukce stávajícího úseku Nádražní ulice ke křižovatce pod železničním přejezdem. Na ní i nadále zůstane povrch z dlažebních kostek. „Vytvořena však bude příprava pro budoucí podjezd pod železnicí, který by se měl budovat se stavbou vysokorychlostní trati,“ zmínil František Aubrecht.
Práce by měly začít v závěru letošního roku. Odehrál by se zábor staveniště, případně nutné kácení stromů, dokonce by mohla začít i demolice bývalé vodárny. „Hlavní stavební práce budou probíhat ve stavebních sezonách let 2027 a 2028,“ konstatoval Martin Kukla. V roce 2028 by se přeložka měla otevřít.
Poliklinika ve Světlé má nového majitele. Koupil rentgen a hledá pneumologa
I během stavebních prací zůstane otevřená nynější propojka pro chodce a cyklisty od nádraží ke sklárnám. Lávka však bude provizorně o pár metrů posunutá, podle projektu na druhou stranu bourané někdejší vodárny.
Po dokončení přeložky konstrukce lávky městu zůstane. To ji nechce likvidovat, ale využít zhruba o 350 metrů dál po proudu řeky. „Konstrukce je v dobrém stavu. Zkrátíme ji a přesuneme k zimnímu stadionu. Ten spojí s nákupním centrem Billa,“ přiblížil světelský místostarosta Tomáš Rosecký (Pro Světelsko).
Obyvatelé v těchto místech lávku přes řeku žádají dlouhodobě. Na severním břehu se nachází vilové čtvrtě i zimní stadion se sokolovnou. Na jižním je pak nákupní zóna. Pokud zde lidé chtějí nakoupit, musí buď k nádraží, nebo až přes náměstí. Z pár desítek metrů je pak více než kilometr.
Stavba odvede těžkou dopravu z náměstí
Kolik bude vybudování přeložky celkem stát, určí až soutěž na zhotovitele. Projekt počítá s náklady ve výši 155 milionů korun včetně DPH. Velkou většinu pokryje Kraj Vysočina, který na investici žádá dotaci.
Na město zbude přibližně 16 milionů korun. „Z našeho rozpočtu pokryjeme stavbu nových a obnovu stávajících chodníků, instalaci veřejného osvětlení a související stavby a terénní úpravy,“ doplnil starosta Aubrecht.
Pro Světlou a její obyvatele bude mít stavba obrovský význam. Nejen, že umožní snadnější propojení částí města na různých březích řeky, ale hlavně odvede těžkou dopravu z náměstí Trčků z Lípy. Ta by navíc po dokončení a zprovoznění průmyslové zóny u skláren mohla ještě narůst.
„Dokončili jsme velice náročnou rekonstrukci náměstí. Je nádherné. Že přes něj jezdí těžká nákladní auta, se díváme s těžkým srdcem,“ podotkl už dříve Aubrecht.
Zároveň velice usnadní cestování vysokorychlostní železnicí. Právě ve Světlé má být na ni přístupový bod ve směru na Prahu. U nádraží se do budoucna počítá s obřím parkovištěm. Kdo tak do Světlé pojede na vlak autem od Havlíčkova Brodu, bude mít mnohem jednodušší příjezd.