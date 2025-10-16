Investice v Brodě nevídaná. Sběrný dvůr se do pěti let změní k nepoznání

Martin Vokáč
  12:02aktualizováno  12:02
Začala investice, která dosud nemá v Havlíčkově Brodě obdoby. Během čtyř let chce vedení města kompletně přestavět sběrný dvůr a areál technických služeb. Vede ho k tomu nutnost vybudovat překladiště odpadů, ale i modernizovat zázemí příspěvkové organizace. Revitalizace se podstatně dotkne provozu areálu.
Sběrný dvůr v Havlíčkově Brodě čeká kompletní přestavba. Uprostřed areálu u...

Sběrný dvůr v Havlíčkově Brodě čeká kompletní přestavba. Uprostřed areálu u rybníka Cihlář vznikne kromě jiného překladiště odpadů, které pak budou mířit do spalovny. | foto: Michal Remeš, MF DNES

Sběrný dvůr v Havlíčkově Brodě čeká kompletní přestavba. Uprostřed areálu u...
Sběrný dvůr v Havlíčkově Brodě čeká kompletní přestavba. Uprostřed areálu u...
Současný areál technických služeb v Havlíčkově Brodě je nepřehledný, navíc je...
Sběrný dvůr v Havlíčkově Brodě čeká kompletní přestavba. Uprostřed areálu u...
7 fotografií

Na to, jak ohromná a pro Brod zásadní rekonstrukce to je, začaly tento týden práce zlehka. „Pracovně tomu říkáme fáze mínus jedna,“ směje se provozní vedoucí technických služeb Ondřej Kotěra. Na projektu pracoval poslední dva roky.

Od pondělka je uzavřen hlavní vjezd do areálu, kudy byli občané zvyklí vozit odpad. Nově musí služební bránou, která je o pár desítek metrů výš podél stejné strany areálu. Kvůli tomu musela být dočasně zrušena i autobusová zastávka Reynkova TS.

Sběrný dvůr v Havlíčkově Brodě čeká kompletní přestavba. Uprostřed areálu u rybníka Cihlář vznikne kromě jiného překladiště odpadů, které pak budou mířit do spalovny.
Sběrný dvůr v Havlíčkově Brodě čeká kompletní přestavba. Uprostřed areálu u rybníka Cihlář vznikne kromě jiného překladiště odpadů, které pak budou mířit do spalovny.
Současný areál technických služeb v Havlíčkově Brodě je nepřehledný, navíc je potřeba vybudovat překladiště odpadu. Proto se město chystá na obří investici.
Sběrný dvůr v Havlíčkově Brodě čeká kompletní přestavba. Uprostřed areálu u rybníka Cihlář vznikne kromě jiného překladiště odpadů, které pak budou mířit do spalovny.
7 fotografií

„Provoz celého areálu zůstává beze změn, sběrný dvůr je otevřen v běžné provozní době. U vjezdu je přítomen zaměstnanec, který zajistí běžné služby jako je kontrola odpadových karet, výdej průvodek a podobně. Vše je označeno dopravním značením a informačními tabulemi,“ uvedla na sociálních sítích mluvčí radnice Zuzana Melounová.

Hlavní vjezd je uzavřen kvůli zahájení prací na inženýrských sítích. „Momentálně se jedná o výstavbu dešťové i splaškové kanalizace a prodloužení vodovodního řadu. Vše by mělo být hotové do léta příštího roku,“ přiblížil Kotěra.

Přebudováno bude 80 procent celého areálu

Obří revitalizace areálu technických služeb tím pozvolna začne. Etapa 0 bude zahájena následně a zahrnovat bude obměnu a přeložení sítí včetně elektrických a datových kabelů. To hlavní bude následovat od roku 2027. To se celkem v pěti etapách promění celý areál k nepoznání.

„Přebudováno bude přibližně jeho 80 procent. Za poslední čtvrtstoletí se tu prakticky nic nezměnilo a nemodernizovalo. Takový zásah je z několika důvodů nutností. A jsme rádi, že ho můžeme učinit takto komplexně a najednou,“ shrnul Ondřej Kotěra.

Havlíčkův Brod potřebuje překladiště odpadů, přestaví kvůli tomu sběrný dvůr

Hlavním důvodem všech snah je vybudovat zcela nové překladiště odpadu. V roce 2030, do kdy mají být všechny úpravy hotové, má vstoupit v platnost zákaz skládkování. Odpad, který kuka vozy po městě seberou, se bude muset odvážet do spalovny. K tomu účelu se v areálu technických služeb bude muset upravit a přeložit na kamiony.

„Vybudována tu bude nová linka na vytřídění odpadu, která ho dokáže slisovat a vytvořit z něj kvádry vhodné k přepravě na kamionu. Druhá taková linka bude sloužit pro velkoobjemový odpad,“ popsal Kotěra. Pro tyto linky vznikne ve sběrném dvoře nová hala.

Mimo už zůstane pouze středisko údržby zeleně

Důvodů pro revitalizaci areálu technických služeb je ale víc. „Také bychom rádi veškerá střediska technických služeb sestěhovali do jednoho areálu. Aby lidé našli vše jakoby pod jednou střechou. V této chvíli máme střediska různě rozházená po městě, a to i včetně kanceláří ředitelství,“ přidala se místostarostka Marie Rothbauerová, která má právě technické služby ve své gesci.

Jediným útvarem technických služeb, který i do budoucna zůstane mimo Reynkovu ulici, bude středisko údržby zeleně. To má sídlo ve starším dřevěném stavení v Bělohradské ulici vedle fabriky Hartmann Rico. Budovu však v příštím roce kvůli nevyhovujícímu stavu čeká demolice a náhrada v podobě modernější stavby.

Mapa naznačuje, která část areálu technických služeb je kvůli stavbě uzavřena a kudy se do sběrného dvora dostanou občané.

V areálu v Reynkově ulici budou opraveny stávající haly, sklady, dílny či garáže, k tomu vyroste nové zázemí v podobě šaten, kanceláří i třeba administrativní budova, do níž se z ulice Na Valech přestěhuje ředitelství. Postupně budou upravena i separační stání a výrazné úpravy a zúhlednění se dočká horní část areálu.

„Areál bude mnohem lépe rozčleněn na jednotlivé zóny. Ty se nám v současné době hodně kříží. Bez nějaké koncepce jsou vedle sebe separační stání, sklady, garáže, dílny, odkladiště většího odpadu. Lidé mezi tím vším často bloudí a občas si s pracovníky technických služeb i překážejí,“ naznačila další z důvodů přestavby Rothbauerová.

Etapy i podetapy, hlavní je zachovat provoz

Je jasné, že tak velká proměna sběrného dvora bude mít velký dopad na chod celého areálu. Současný přesun vjezdu není nic proti tomu, co ho čeká v příštích letech.

„Projekt je rozdělen na etapy a ty se ještě dál budou dělit na podetapy. Je to právě proto, abychom v určité míře zachovali v chodu sběrný dvůr pro občany, ale i garáže, dílny a čerpací stanici pro naše účely. Samozřejmě vše bude fungovat s určitými omezeními, o nichž dáme dopředu vědět,“ konstatoval Ondřej Kotěra.

Bez výběrového řízení. Sportoviště a hřiště v Havlíčkově Brodě měl vést úředník

V tuto chvíli ještě není jasné, kdy a k jakým omezením dojde. Projekt se připravuje „za pochodu“. Zatímco etapy mínus jedna a nula již detaily znají, u ostatního se teprve zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení. Hotová má být do konce letošního roku.

Z toho důvodu zatím nejsou známé ani přesnější náklady. „Zatím je pouze odhadujeme, a to zhruba na 150 milionů korun plus,“ zmínila místostarostka. Jak dodala, vedení města bude průběžně hledat vhodné dotační tituly či jiné formy spolufinancování, které by podíl města snížily.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, odchytili ho ve stanici Malostranská

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

16. října 2025  9:42,  aktualizováno  14:06

Zimní stadion v Táboře bude připravený i pro parahokej, jako první na jihu Čech

Sklopné lavice a speciální úprava mantinelů, díky níž mohou parahokejisté vjíždět ze střídaček přímo na led. Tuto unikátní infrastrukturu má jen několik stadionů v republice, na jihu Čech zatím není...

16. října 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Na syna nezapomenu, řekl u soudu otec. Za smrt kojence dostal 18,5 roku

Krajský soud v Hradci Králové poslal ve čtvrtek na 18,5 roku do vězení šestatřicetiletého muže obžalovaného z vraždy pětiměsíčního syna. Obžaloba ho viní i z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu...

16. října 2025  13:42,  aktualizováno 

Žloutenky v Moravskoslezském kraji přibývá. Už je i první oběť

Už 160 případů žloutenky typu A se od začátku roku objevilo v Moravskoslezském kraji. Po klidnějším období v průběhu jara a léta začaly v září výrazněji přibývat případy výskytu této infekční...

16. října 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do večerky vtrhl muž s elektrickou pilou, pokusil se zavraždit prodavačku

Zahradnické nářadí, zřejmě elektrickou pilu, použil jako zbraň dvaatřicetiletý muž. Ve středu večer se v prodejně smíšeného zboží v Horní Blatné na Karlovarsku pokusil zavraždit prodavačku. Incident...

16. října 2025  13:52

Obce chtějí na jaře rozebrat rozhlednu na Velkém Kosíři, má vadnou konstrukci

Mikroregion Kosířsko plánuje příští rok na jaře zahájit demontáž zhruba 12 let staré dřevěné rozhledny na vrchu Velký Kosíř, který je výraznou dominantou...

16. října 2025  12:15,  aktualizováno  12:15

Moravské muzeum získalo darem notový list popsaný Janáčkem

Moravské zemské muzeum získalo darem notový list psaný skladatelem Leošem Janáčkem. List pochází z majetku britského dirigenta a znalce Janáčkova díla Charlese...

16. října 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Velká a malá ťapka

Tradiční turistickou akci pro rodiny s dětmi pořádá v sobotu DDM Větrník v Liberci. Na start pochodu Velká a malá ťapka v podzimním lese se zájemci mohou vypravit z parku před DDM Větrník mezi 9 a 11...

16. října 2025  13:44

H2 Longevity®: Česká revoluce v dlouhověkosti s vodíkem dobývá svět

16. října 2025  13:43

Rodina i fotbalisté se rozloučili se strůjcem slavné éry Zbrojovky a Bobycentra

Rodina, ale i známí, fotbalové legendy i fanoušci se ve čtvrtek odpoledne rozloučili s Lubomírem Hrstkou. Mužem, který se na počátku 90. let stal majitelem současné fotbalové Zbrojovky a vlastnil ji...

16. října 2025  12:02,  aktualizováno  13:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Půtu viní z neohlášení nabídky úplatku. Pokus o dehonestaci, tvrdí hejtman

Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu z neoznámení trestného činu, kdy měl dostat nabídku úplatku, ale neohlásil to. Půta obvinění odmítá. „Nejsem si vědom, že by k něčemu takovému...

16. října 2025  11:52,  aktualizováno  13:35

Martina Pártlová zazpívá v Jablonci

Po úspěchu svých sólových koncertů, včetně třikrát vyprodaného Fóra Karlín, se Martina Pártlová vydává na podzimní turné po 17 českých a moravských městech. A v pátek 17. října od 19 hodin vystoupí i...

16. října 2025  13:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.