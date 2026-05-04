Telč nabídne výstavu ilustrací Lukáše Tomka věnovanou cyklistice

V Univerzitním centru Telč bude ve středu vernisáž ilustrací Lukáše Tomka, který tvoří pod jménem Luke Tomski. Výstava bude přístupná do 30. srpna. Nabídne na 40 děl věnovaných cyklistice, které výtvarník původem z Nového Města na Moravě vytvořil v uplynulých deseti letech. K tématu ho přivedl především jeho vztah k jízdě na kole, později se cyklistika stala námětem řady jeho zakázkových prací. Na začátku přitom bylo několik ilustrací vytvořených kvůli tomu, že mu pro pracovní povinnosti začala cyklistika chybět.
Jeho plakáty s cyklistickou tematikou se staly velmi žádané a existuje přes 20 jejich motivů. "To je na té ilustraci to vtipné. Kolikrát se snažíte vymyslet plakát, který se bude prodávat, abyste si trochu vydělal, a on se neprodá. Ale něco, co člověk takhle udělá srdcem, mě přesvědčilo o tom, že když něco děláte a baví vás to, je velká pravděpodobnost, že to bude úspěšné. Ale musí to být opravdu od srdce, nekalkulovat," řekl Tomek.
K jízdním kolům získal vztah už ve třech letech, když od rodičů dostal svoje první kolo. "Tenkrát jsem se zamiloval do kola a to kolo mě furt pronásledovalo jak na Vysočině, tak později, když jsem na něj myslel, když jsem na něm nemohl jezdit, protože jsem měl hodně práce," řekl Tomek.
Po úspěchu prvních ilustrací se stal autorem plakátů několika cyklistických závodů včetně Závodu míru. Jeho práce se opakovaně objevily i na stránkách časopisu 53x11, který se věnuje silniční cyklistice.
Osmatřicetiletý Tomek je oceňovaný český ilustrátor plakátů charakteristických barevností, originální dynamikou i důrazem na detail. Absolvent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nebo stáže na University of Lapland ve Finsku je spoluzakladatelem studia Tomski & Polanski, které se proslavilo výraznými projekty v Čechách i v zahraničí.
Kromě plakátů tvoří Tomek knižní ilustrace. Na telčské vernisáži představí i pexeso se svými ilustracemi z Vysočiny. Zachytil na nich nejvýznamnější památky, města, krajinu i přírodní dominanty Vysočiny. Rád by podobným způsobem propagoval i další české regiony, které má rád, třeba jižní Moravu.