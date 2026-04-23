Telč otevře výstavní sezonu společnými výstavami v Šatlavě i Hasičském domě

Výstavní sezonu v Telči na Jihlavsku zahájí výstava maleb Ladislava Kukly a soch Pavla Tomana v galerii Šatlava a společná výstava děl Jaroslava Svobody a Zdeňka Šplíchala v Hasičském domě. První vernisáž bude 29. dubna, druhá výstava začne o týden později. Obě potrvají do 28. června. V dnešní tiskové zprávě o tom za telčskou radnici, které výstavní prostory patří, informovala Eva Janoušková.
Galerie Šatlava dá prostor mimořádným uměleckým osobnostem spojeným s Jihlavskem. Třiaosmdesátiletý Kukla má za sebou desítky výstav v Česku i v zahraničí, jeho díla jsou ve sbírkách domácích i zahraničních galerií. Rodák z Prahy maturoval v roce 1960 na gymnáziu v Jihlavě, poté pracoval jako pomocný dělník, protože komunistický režim neprávem uvěznil jeho otce. Přesto v roce 1965 ukončil studia na Střední umělecko-průmyslové škole v Brně. O čtyři roky později byl přijat do Svazu českých výtvarných umělců, ale v roce 1974 ho vyloučili. Rehabilitovaný byl až po roce 1989. V roce 1991 se stal členem Spolku výtvarných umělců Vysočiny.
Do jeho řad patří i sochař a pedagog Pavel Toman, narozený v roce 1956 v Jihlavě. Jako sochař se nejdřív věnoval drobným šperkům a miniaturám, postupně ale přešel k rozměrným skulpturám především ze dřeva.
V galerie Hasičský dům se 6. května otevře výstava Otisk ohně a ducha. K vidění na ni budou skleněné plastiky Jaroslava Svobody a malby a kresby Zdeňka Šplíchala. Osmaosmdesátiletý Svoboda řídil od konce 60. let minulého století sklárnu ve Škrdlovicích na Žďársku, později se stal profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Po roce 1990 se vrátil na Vysočinu a začal budovat vlastní sklárnu v Karlově. Věnuje se sklářskému designu, volné tvorbě i práci pro architekturu. Jeho díla se v Hasičském domě prolnou s prací sedmasedmdesátiletého Šplíchala, který se věnuje kresbě, malbě, grafice, textilu a také konceptuální a minimalistické experimentální tvorbě, často geometrické abstrakci.