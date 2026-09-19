Telč věnovala pamětní desku Františce Slavatové, jež přispěla k rozvoji města

Františce Slavatové je věnovaná pamětní deska v Telči na Jihlavsku. Na nádvoří univerzitního centra dnes byla odhalena po zádušní mši, již v kostele Jména Ježíš vedl brněnský biskup Pavel Konzbul. Nový památník k letošnímu 350. výročí úmrtí šlechtičny vytvořila ze skla sochařka Alena Matějka se svým manželem Larsem Widenfalkem, přispěla na něj i veřejnost. Deska je u vchodu do krypty pod kostelem, v níž byla hraběnka pohřbená.
Františka Slavatová, hraběnka z Meggau, patří mezi významné osobnosti telčské historie. Byla také vychovatelkou pozdějšího císaře Leopolda I. V Telči se zasadila o stavbu jezuitského areálu skládajícího se především z koleje, kostela Jména Ježíš a konviktu svatých Andělů. V areálu je v současnosti univerzitní centrum Masarykovy univerzity. Hraběnka zemřela 22. září 1676. Město jí spolu s dalšími institucemi věnovalo letošní kulturní kalendář.
Podle kastelána telčského zámku Romana Dáni se Františka Slavatová zasloužila o to, že Telč začala vzkvétat. "Do města, které bylo zruinované třicetiletou válkou, dovedla vzdělanost a nějakým způsobem město nastartovala po té bídě, která byla spojená se švédskou invazí," uvedl.
Hraběnka byla pochovaná společně s představiteli jezuitského řádu v kryptě kostela. Později byly ostatky přemístěné na hřbitov, označení hrobu se nedochovalo. V chodbičce pod kryptou zůstala jen menší truhla s kostmi. Odborníci je zkoumají.
Program Roku Františky Slavatové společně připravily město, Masarykova univerzita, Muzejní spolek v Telči, Muzeum Vysočiny, Národní památkový ústav, římskokatolická farnost a státní zámek. Obsahoval přednášky, výstavy, prohlídky zámku zaměřené na Slavaty, odbornou konferenci i barokní pouť ke kapli sv. Karla Boromejského vystavěné rovněž z podnětu hraběnky. Na pamětní desku se ve veřejné sbírce od pěti desítek dárců sešlo 109.000 korun, další peníze darovalo město a kraj.
Jméno šlechtičny ponese také park, který město příští rok dokončí v místě bývalého zimního stadionu blízko náměstí.