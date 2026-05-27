Nová tělocvična, a konečně jídelna i sál. Gymnázium v Brodě čeká modernizace

Martin Vokáč
  9:02aktualizováno  9:02
Kraj Vysočina chystá výraznou modernizaci areálu gymnázia v Havlíčkově Brodě. Škola získá novou tělocvičnu, společenský sál a vůbec poprvé ve své téměř třísetleté historii i jídelnu. Projekt za bezmála sto milionů korun by se měl začít zhmotňovat za dva roky, nové prostory se otevřou na konci roku 2029.
Nová tělocvična s jídelnou a společenským sálem vyrostou na místě dnešní velké tělocvičny, stranou učeben. Takto by nový pavilon a jeho interiéry měly dle vizualizace vypadat. Hotovo by mělo být v závěru roku 2029. | foto: Kraj Vysočina

Dlouhodobě se havlíčkobrodské gymnázium potýká se třemi výraznými nedostatky. Dosluhuje velká tělocvična, jež funguje bez výraznější obměny od svého vybudování v roce 1982. Škole zároveň chybí větší shromažďovací prostor. A nikdy ve své historii neměla jídelnu, studenti na obědy stále docházejí půl kilometru do jídelny v parku.

„Stáli jsme před rekonstrukcí tělocvičny a napadlo nás všechny tři nedostatky naší školy vyřešit najednou. Jsme moc rádi, že se společně s projektantem podařilo najít řešení a Kraj Vysočina na to slyšel a s takovým projektem souhlasil,“ vyjádřil se ředitel gymnázia Hynek Bouchal.

Gymnázium dlouhodobě řeší technický stav tělocvičny, chybějící větší shromažďovací prostor i zajištění školního stravování. Nový objekt má všechny tyto komplikace vyřešit najednou.

Martin Kuklahejtman Kraje Vysočina

„Gymnázium dlouhodobě řeší technický stav tělocvičny, chybějící větší shromažďovací prostor i zajištění školního stravování. Nový objekt má všechny tyto komplikace vyřešit najednou a škole nabídnout zázemí odpovídající současným potřebám výuky,“ pravil hejtman Martin Kukla (ANO).

Půjde o zásadní stavební zásah, který v součtu přijde zhruba na sto milionů korun. Celý vznikne na půdorysu dnešní velké tělocvičny. Ta v první fázi bude kompletně zdemolována, aby na jejích základech vyrostl zcela nový dvoupodlažní pavilon.

Jídelna se umí proměnit ve společenský sál

Bezbariérový objekt bude mít v prvním podlaží novou tělocvičnu. Její součástí bude malá tribunka pro asi sedmdesát diváků. Součástí bude i zázemí se šatnami, nářaďovnou a nezbytným sociálním zařízením.

V horním podlaží nad tělocvičnou pak přibude moderní jídelna pro zhruba 130 strávníků. Nabídne stoly, židle, ale také výdejnu obědů s veškerým potřebným provozním zázemím.

A právě tento prostor by se v případě potřeby mohl proměnit ve společenský sál. „Poslouží nejen pro stravování žáků a pedagogů, ale také pro slavnostní shromáždění, konference, kulturní akce a setkávání s veřejností,“ přiblížila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Kulturní sál, který bude mít k dispozici i vyvýšené pódium, bude mít kapacitu téměř 170 lidí. „Využijeme ho například pro přednášky a besedy pro více tříd, ale také při některých akcích směrem k veřejnosti,“ plánuje Hynek Bouchal.

Studenti poobědvají ve škole poprvé v historii

Ten si pochvaluje zejména to, že se podaří na půdě gymnázia zajistit studentům stravování. „Ano, to jsme chtěli dostat pod sebe,“ potvrdil. Pro studenty gymnázia vaří velká jídelna v ulici Prokopa Holého v parku, hned nad Základní školou V Sadech. Strávníci z gymnázia do ní musí docházet zhruba půl kilometru. Takové řešení není příliš pohodlné a komfortní.

Že by mohli studenti gymnázia obědvat přímo ve škole, se stane vůbec poprvé v její historii. Ta sahá až do roku 1735, kdy bylo brodské gymnázium založeno. „Bude to obrovská novinka,“ přikývl ředitel školy.

Trochu starostí tím gymnázium a kraj přidělají městu. To je, prostřednictvím Základní školy Štáflova, zřizovatelem jídelny v ulici Prokopa Holého. V krajním případě se bude muset vypořádat s případným úbytkem stovek strávníků.

„Počítáme s tím, připravujeme se na to a určitě si s tím nějak poradíme. Na konkrétní opatření máme ještě pár let čas,“ zmínil havlíčkobrodský resortní místostarosta Vladimír Slávka (ANO).

Je ale pravděpodobné, že kuchyně bude pro gymnázium vařit i nadále, jen se budou obědy do školy převážet. Stejně, jak je to od února v případě střední stavební školy, kde vznikla nová výdejna obědů. Jídlo se dováží rovněž z městské kuchyně patřící pod Základní školu V Sadech.

Práce výuku nenaruší, odehrají se mimo učebny

Stavební záměr už Kraj Vysočina schválil. Nyní se chystá výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. „Stavba by podle záměru mohla začít demolicí ve druhém čtvrtletí roku 2028 a skončit vybavením objektu na konci roku 2029,“ přiblížil harmonogram Otto Vopěnka, náměstek hejtmana zodpovědný za majetek kraje.

Pro školu bude stavební období náročné, už nyní se na ně začíná připravovat. Na dva roky gymnázium, které si na pohybových aktivitách a sportování zakládá, o velkou tělocvičnu přijde. „Budeme se s tím muset vypořádat. Ve škole máme k dispozici malou tělocvičnu, posilovnu i nové venkovní hřiště. V případě potřeby můžeme zažádat o zapůjčení prostor třeba v nedalekém AZ Centru,“ naznačil Bouchal.

Samotné stavební práce by ale běžnou výuku příliš narušit neměly. Tělocvična je od hlavní budovy oddělena, je samostatným pavilonem. Prostor, kde se studenti dnes učí, se práce týkat nebudou.

„Snad jedině, že by občas mohl být zvýšený hluk. Ale to vlastně zažíváme i nyní, kdy se přestavuje sousední bývalá obchodní akademie,“ poznamenal ředitel gymnázia.

