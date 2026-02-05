Hráči Davis Cupu se těší na fanoušky, v Jihlavě bylo vyprodáno za pár hodin

Jan Salichov
  12:12aktualizováno  12:12
Když se ve středu 17. prosince začaly prodávat vstupenky na první kvalifikační zápas Davis Cupu v Jihlavě, mizely doslova před očima. Už po pár hodinách server hlásil: vyprodáno. Víkendová premiéra světového tenisu v Horácké Aréně, při které domácí výběr vyzve Švédsko (v sobotu od 13:00, v neděli od 12:00) se stala hitem.

„Upřímně, nesledoval jsem to. Ale hned ten den mi samozřejmě psalo plno lidí,“ říká česká jednička Jiří Lehečka. „Myslím si, že je to strašně dobrá zpráva. Ať už celkově pro halu, pro Jihlavu, ale i pro český tenis. Je vidět, že je zájem. Jsme za to rádi a budeme se snažit, abychom předvedli dobré výkony.“

Od českého týmu se očekává jediné: hladký postup. Soupeř ze Švédska by neměl být neřešitelným problémem. A to ani v situaci, kdy domácím bude ze zdravotních důvodů chybět Jakub Menšík, který má problémy s břišním svalem.

Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku české tenisty z pozice týmové jedničky povede Jiří Lehečka.
Kapitán českého daviscupového týmu Tomáš Berdych (na snímku) věří, že domácí celek úvodní kvalifikační kolo proti Švédsku zvládne i navzdory vynucené absenci Jakuba Menšíka (zranění břišního svalu).
Horácká aréna, super moderní hala v Jihlavě, bude utkání tenisového Davis Cupu hostit poprvé. Pět a půl tisíce vstupenek na víkendové duely Česko - Švédsko bylo vyprodáno během několika hodin.
Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku české tenisty z pozice týmové jedničky povede Jiří Lehečka.
9 fotografií

„Kluci do toho musí jít s obrovským respektem. Protože už kolikrát se v Davis Cupu ukázalo, že ne vždy žebříčkové postavení úplně hovoří o tom, jak to opravdu je,“ uvědomuje si kapitán českého týmu Tomáš Berdych. „Výkony hráčů jsou mnohdy hodně odlišné. Ale kluci to musí zvládnout.“

Pomoct by mělo domácí prostředí a podpora z tribun. „Těšíme se moc. Nejlepší na Davis Cupu je, že si kluci mohou zažít domácí atmosféru. A plnou halu lidí, kteří je přijdou podpořit,“ usmívá se Berdych.

Jak se hraje Davis Cup

  • Na začátku roku má 28 zemí šanci získat trofej Davis Cupu. Dvě divoké karty a 26 zemí, které startují v kvalifikaci.
  • Kvalifikace se hraje ve dvou kolech - letos se 1. kolo koná po Australian Open na začátku února a 2. kolo po US Open v září.
  • Týmy, které zvítězí v 1. kole kvalifikace, postoupí do 2. kola, kde se k nim připojí jeden z držitelů divoké karty z loňského finále. Letos dostalo divokou kartu Španělsko, které skončilo v roce 2025 na druhém místě.
  • Vítězství ve 2. kole kvalifikace znamená, že si týmy zajistí místo ve finálové osmičce spolu s posledním zbývajícím držitelem divoké karty (Itálií).
  • Týmy, které prohrají v 1. kole kvalifikace, budou v září znovu soutěžit v baráži Světové skupiny I. Týmy, které prohrají ve 2. kole kvalifikace, budou soutěžit v 1. kole kvalifikace v následujícím roce.
  • Český tým v 1. kole kvalifikace v Horácké aréně v Jihlavě vyzve o víkendu Švédsko. V sobotu se hraje od 13 hodin, v neděli od 12.

„Tím, že bohužel v Česku nemáme vůbec žádný turnaj ATP - což mi přijde jako strašná škoda - je Davis Cup jediná šance, jak se představit před domácím publikem. A hrát doma je vždy to nejlepší, co může být,“ těší se Lehečka.

„O to radši jsme, že jsme dostali možnost hrát v tak krásný hale jako tady v Jihlavě. Budeme se snažit si to užít, ale co je hlavní: vyhrát a zvítězit,“ má jasno.

Lehečka je podle vlastních slov připraven na pozici týmové jedničky. „Není to poprvé,“ bere věci s nadhledem. „Samozřejmě jsme doufali a čekali, že Kuba (Menšík) tady s námi bude. Bohužel, nestalo se,“ komentuje zdravotní patálie reprezentačního kolegy.

„Všichni chápeme, že zdraví je přednější. Teď se musíme soustředit na to, abychom se dobře připravili,“ pokračuje Lehečka. „Tak či tak máme super tým. Takže si myslím, že jsme určitě favorité.“

Šanci dostali další v pořadí: Maxim Mrva a Dalibor Svrčina. „Jsem samozřejmě moc rád, že mě kapitán znova vybral. Je mi líto, že to bylo na úkor zranění Kuby Menšíka, ale i tak je to pro mě skvělá příležitost,“ říká Mrva.

„Moc se na zápasovou premiéru těším,“ líčí Svrčina, kterého ohromilo místní prostředí. „Horácká aréna je super, všechno je skvěle zařízené - šatny, jídlo, hotel i perfektní povrch. Takovou domácí podporu, která nás čeká v Jihlavě, jsem ještě v Česku nezažil,“ dodal.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Podmínky na sjezdovkách ve Zlínském kraji zůstávají i přes oblevu dobré

ilustrační snímek

Podmínky na sjezdovkách ve Zlínském kraji zůstávají i přes aktuální oblevu dobré. Lidí však do zimních středisek kvůli deštivému počasí nejezdí mnoho. Vlekaři...

5. února 2026  11:14,  aktualizováno  11:14

Odborníci upozorňují na možné negativní vlivy výměny veřejného osvětlení v Praze

ilustrační snímek

Odborníci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) i dalších institucí upozorňují na možné negativní zdravotní a ekologické dopady výměny veřejného osvětlení...

5. února 2026  11:05,  aktualizováno  11:05

Ne, diktátu z Bruselu! Protestující odboráři žádají revizi povolenek, podpořil je Babiš

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Stovky odborářů se ve čtvrtek hodinu před polednem sešly pod bývalou vysokou pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na manifestačním mítinku na podporu evropského průmyslu a ochranu...

5. února 2026  10:12,  aktualizováno  12:45

Ve Vrábči lidem cinkalo nádobí, zemětřesení zažili v obci poprvé

Přístroje zaznamenaly ve Vrábči slabé zemětřesení.

Obec Vrábče na Českobudějovicku zasáhlo v úterý ráno slabé zemětřesení o síle 1,2 stupně. V této lokalitě bylo zaznamenané úplně poprvé, uvedli odborníci z Masarykovy univerzity v Brně. Někteří...

5. února 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nové parkovací automaty do léta nebudou, Liberec zrušil soutěž na dodavatele

Jedno z parkovišť v Liberci

Výměna zastaralých parkovacích automatů za moderní, které umožňuji i bezhotovostní platby, bude mít v Liberci minimálně několikaměsíční zpoždění. Původně ji chtělo vedení města zvládnout do letošního...

5. února 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Praha, Štvanice

Praha, Štvanice

Geotechnickým průzkum u Hlávkova mostu

vydáno 5. února 2026  12:35

Drifter poškodil letiště v Českém ráji. Mohl ohrozit piloty, zní z rogalo klubu

Své řidičské dovednosti a limity vozu testoval v noci na zasněženém letišti....

Vzletovou a přistávací dráhu letiště ve Všeni na Turnovsku poškodil koncem ledna neznámý řidič. V zasněženém areálu na ní v noci testoval své řidičské dovednosti a limity vozu. Hledá ho policie.

5. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Na D1 padly za jediný měsíc čtyři mosty. Podívejte se, jak je drapáky rozkousaly

Demolice mostu nad dálnicí D2. (10. ledna 2026)

Demolice mostů byly v lednu výraznou součástí prací na náročné přestavbě křižovatky D1 a D2 a s ní souvisejícím rozšiřování dálnice na jihu Brna. Během jediného měsíce stavbaři zdemolovali čtyři...

5. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Požár střechy domu na Břeclavsku způsobil předběžně škodu 3,5 milionu Kč

ilustrační snímek

Noční požár střechy domu v Bavorech na Břeclavsku způsobil podle předběžného odhadu škodu 3,5 milionu korun. Při zásahu se lehce zranil jeden dobrovolný hasič....

5. února 2026  10:53,  aktualizováno  10:53

Festival Academia film Olomouc se letos zaměří na hledání společného dialogu

ilustrační snímek

Na společnou řeč a porozumění se od 28. dubna do 3. května zaměří festival vědeckého filmu Academia film Olomouc (AFO). Na téma letošního ročníku se zaměří i...

5. února 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

Na Vysočině jsou v provozu lyžařské sjezdovky, přírodní sníh pro běžkaře mizí

ilustrační snímek

Na Vysočině se díky zásobám technického sněhu stále lyžuje na 12 sjezdovkách. Přírodní sníh pro běžkaře ale kvůli teplotám mírně nad nulou mizí. Stopy se ještě...

5. února 2026  10:35,  aktualizováno  10:35

Hráči Davis Cupu se těší na fanoušky, v Jihlavě bylo vyprodáno za pár hodin

Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku...

Když se ve středu 17. prosince začaly prodávat vstupenky na první kvalifikační zápas Davis Cupu v Jihlavě, mizely doslova před očima. Už po pár hodinách server hlásil: vyprodáno. Víkendová premiéra...

5. února 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.