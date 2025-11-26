Horácká aréna není jen pro hokej, hostit bude i špičkový tenis či basketbal

Jan Salichov
  7:42aktualizováno  7:42
Jihlava za 2,2 miliardy korun nechala postavit halu pro prvoligové hokejisty Dukly. Tento argumentační faul mohli (nejen) sportovní fanoušci číst v posledních letech v internetových diskusích. Že jde o nesmysl, jasně potvrzuje už jen nástřel akcí, které bude Horácká aréna hostit v první polovině roku 2026.
Horácká aréna v Jihlavě bude v roce 2026 hostit řadu špičkových sportovních akcí.

Horácká aréna v Jihlavě bude v roce 2026 hostit řadu špičkových sportovních akcí. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Horácká aréna v Jihlavě bude v roce 2026 hostit řadu špičkových sportovních akcí.
Horácká aréna v Jihlavě bude v roce 2026 hostit řadu špičkových sportovních akcí.
Horácká aréna v Jihlavě bude v roce 2026 hostit řadu špičkových sportovních akcí.
Horácká aréna v Jihlavě bude v roce 2026 hostit řadu špičkových sportovních akcí.
25 fotografií

V únoru zbrusu nová multifunkční hala, kterou spolufinancovala Národní sportovní agentura a Kraj Vysočina, přivítá tenisový Davis Cup, v březnu kvalifikační utkání na mistrovství světa v basketbalu, v dubnu přípravné utkání hokejové reprezentace s Rakouskem a v červnu by se v Jihlavě měl hrát mezinárodní zápas ve volejbale.

Martin Lindovský, jednatel městské společnosti Horácká multifunkční aréna, která halu provozuje, je nadšený, že v neděli mohl oficiálně potvrdit, že Jihlava bude hostit únorové kvalifikační utkání Davis Cupu mezi tenisty České republiky a Švédska.

Plánované sportovní akce v Horácké aréně

2.–8. února 2026
tenis: První únorový týden bude v Jihlavě patřit světovému tenisu. Horácká aréna bude hostit kvalifikační duel Davis Cupu Česká republika – Švédsko.

1. března 2026
basketbal: Neděli 1. března by si měli v kalendáři zatrhnout fanoušci basketbalu. V Jihlavě bude česká reprezentace hrát kvalifikační utkání o mistrovství světa proti Slovinsku.

Duben 2026
hokej: V dubnu se na ledě Horácké arény představí hokejový národní tým, který zde sehraje jeden ze dvou přípravných zápasů s Rakouskem – druhý se potom bude hrát ve Vídni.

„Jsme za to rádi,“ usmívá se Lindovský. „Je to jedna z důležitých akcí v raných fázích po otevření arény. A rovnou něco, co může být sledováno nejen celorepublikově, ale minimálně na evropské úrovni. Pro obraz a jméno Horácké arény a celého regionu je to důležitá akce. Jsem rád, že se to povedlo.“

Český tenisový svaz (ČTS), který zápas pořádá, si pochvaluje prostředí, jež Horácká aréna nabízí.

„Všichni o ní mluví v superlativech a kapitánovi i hráčům se výběr místa líbil,“ říká Jakub Kotrba, předseda ČTS. „Zvolili jsme další české město, kde se světový tenis ještě nehrál a kam to mají fanoušci ze všech koutů republiky podobně daleko,“ doplňuje důležitý argument.

Tenisté se do Horácké arény nastěhují v pondělí 2. února, kdy zde zahájí přípravu. „Trénovat budou celý týden,“ upřesňuje Lindovský s tím, že hrát se bude o víkendu.

„Standardně se hraje v pátek a v sobotu, ale Česká republika bude žádat o výjimku, aby se mohlo hrát v sobotu a v neděli,“ pokračuje jednatel Horácké multifunkční arény. „Myslím, že by to bylo ku prospěchu věci, mohlo by to pomoct návštěvnosti. Kdysi to bylo poměrně populární.“

Gól lidem neuteče ani ve frontě. Architekt Horácké arény i o barvách a hale pro Slavii

Přestože Horácká aréna sportovcům může nabídnout i zázemí ohledně ubytování, tenisté budou spát jinde. „Rezervovali si místa asi v jediném čtyřhvězdičkovém hotelu v Jihlavě, v Business Hotelu,“ zmiňuje Lindovský.

Fanoušci už od neděle řeší, kdy začne předprodej vstupenek na daviscupová utkání. „Také jsme se o to zajímali a odpověď zatím zněla, že co nejdřív,“ zmiňuje Lindovský, že distribuci vstupenek bude mít na starost ČTS. „Věřím, že se předprodej spustí nejpozději v prosinci. Takže si myslím, že to klidně může být ideální vánoční dárek pro fanoušky,“ doplňuje.

Určitě bude parádní atmosféra, věří Friedl

Před dvaceti lety byl členem českého týmu, který v Davis Cupu bojoval v Liberci s Německem. A příští rok v únoru si zajde bývalý tenisový reprezentant Leoš Friedl na zápasy v rámci stejné prestižní soutěže doma v Jihlavě jako divák.

Češi přivítají v krajském městě Vysočiny v kvalifikaci příštího ročníku Davis Cupu Švédsko.

„Pokud zrovna nebudu pryč, tak určitě vyrazím. Už mi psalo i pár známých, že by taky rádi šli. Jsem přesvědčen o tom, že bude vyprodáno, a tudíž i parádní atmosféra,“ přeje si osmačtyřicetiletý rodák z Jindřichova Hradce, který však byl odmalička doma v Dušejově na Jihlavsku.

On sám odehrál v rámci Davis Cupu už ve zmiňovaném roce 2005 jediný zápas, společně s Františkem Čermákem nastoupili ve čtyřhře proti německé dvojici Thomas Haas, Alexander Waske. Pětisetová bitva tehdy skončila vítězstvím Němců.

„Hráli jsme ten rok o udržení v elitní skupině Davis Cupu a vůbec poprvé jsme sestoupili,“ připomíná Friedl, jehož největším úspěchem je vítězství ve smíšené čtyřhře na Wimbledonu 2001, kde triumfoval se Slovenkou Danielou Hantuchovou.

Kariéru ukončil Friedl v roce 2011, ovšem u tenisu zůstal dál jako trenér. Před třemi lety dokonce na čas trénoval i bývalou světovou tenisovou jedničku Karolínu Plíškovou.

„Teď jsem od září doma, dal jsem si volno, protože minulý rok jsem strávil trénováním ve Švýcarsku,“ prozrazuje Friedl. „A zatím si to doma náramně užívám. Vozím děti do školy a do kroužků a chodíme fandit Dukle do Horácké arény. A taky hraju golf,“ usmívá se. (evs)

1. listopadu 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Praha 6

Praha 6

Práce na baráku.

vydáno 26. listopadu 2025  7:17

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

26. listopadu 2025  7:11

Náměstí už vypráví pověst. Městečko dokončuje nevídanou obnovu svého centra

V Postoloprtech končí velká obnova náměstí. Vypráví pověst o knížeti Oldřichovi...

Rekonstrukce Mírového náměstí a přilehlého okolí s autobusovým nádražím v Postoloprtech na Lounsku za více než sto milionů korun finišuje. Rozsáhlá plocha v centru pětitisícového města vypráví pověst...

26. listopadu 2025  7:02,  aktualizováno  7:02

V Roudnici vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na trati stojí, obnoví se až večer

Historický silniční most přes Labe v těsné blízkosti železniční stanice...

V Roudnici nad Labem v noci nákladní vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na koridoru z Prahy přes Ústí do Německa stojí. Poškození je podle Správy železnic rozsáhlé, obnovení provozu očekává až ve...

26. listopadu 2025  6:42,  aktualizováno  6:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opava po otevření nového mostu ladí provoz. Pomůže si i sčítáním dopravy

Slavnostní otevření mostu v Ratibořské ulici v Opavě. Původní most v centru...

Po otevření nového mostu v Ratibořské ulici musí Opava doladit řízení provozu v celé lokalitě. Pomůže tomu cílené ruční sčítání dopravy, které ukáže, v jakém počtu a složení se auta do nejbližšího...

26. listopadu 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

Živě: Makroekonomická prognóza České bankovní asociace

26. listopadu 2025

Mýtus o nezodpovědných mladých padá. Lidé do 26 let patří k nejméně rizikovým dlužníkům v Česku

Vyjet si za hranice všedních dnů na dluh? Lidí, kteří jsou ochotní si na...

Rájem dluhů na pomíjivé radosti tohoto světa byla devadesátá léta. Mít nejnovější televizi, auto západní provenience, letní dovolenou v Bibione. Lidé si víc než v současnosti plnívali své novodobé...

26. listopadu 2025  5:46

Draci, světelný kočár i výhled na náměstí. Podívejte se na vánoční fotopointy Brna

Světelnou stezkou v brněnské ulici Bašty je možné dojít až na Denisovy sady. Po...

Nejen dárky, chuťové prožitky či slavnostní náladu si odnášejí lidé z brněnských vánočních trhů. Spousta z nich „loví“ také fotky na památku. Kromě těch klasických si letos mohou pořídit také...

26. listopadu 2025  5:42,  aktualizováno  5:42

Další příběh bude o udavačích za heydrichiády, slibuje spisovatelka Chalupová

Přerovská spisovatelka Lenka Chalupová s cenou města

Do předválečného Přerova a jeho místní části Čekyně přenese čtenáře zatím poslední vydaný román místní spisovatelky Lenky Chalupové Když se trhá nebe. V knize, jejíž první vydání bylo vyprodáno,...

26. listopadu 2025  5:02,  aktualizováno  5:02

Palladium láká slavnostní atmosférou k nákupům vánočních dárků

Komerční sdělení
Palladium láká slavnostní atmosférou k nákupům vánočních dárků

Vánoční sezona se blíží a nákupní centrum Palladium na pražském náměstí Republiky je ideálním místem pro předvánoční nákupy i zážitky.

26. listopadu 2025

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Unikátní a nevšední pohled se naskytl pozornému cestujícímu ve stanici metra Můstek, kde opravují jedno křídlo eskalátorů, do jehož nitra lze bezpečně nahlédnout.

vydáno 25. listopadu 2025  23:27

Počasí večer zkomplikovalo provoz na Jindřichohradecku

PoÄŤasĂ­ veÄŤer zkomplikovalo provoz na JindĹ™ichohradecku

Počasí dnes večer zkomplikovalo provoz v Jihočeském kraji. Největší potíže hlásí hasiči z Jindřichohradecka, kde se stalo několik nehod. Informovali o tom na...

25. listopadu 2025  21:05,  aktualizováno  21:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.