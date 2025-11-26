V únoru zbrusu nová multifunkční hala, kterou spolufinancovala Národní sportovní agentura a Kraj Vysočina, přivítá tenisový Davis Cup, v březnu kvalifikační utkání na mistrovství světa v basketbalu, v dubnu přípravné utkání hokejové reprezentace s Rakouskem a v červnu by se v Jihlavě měl hrát mezinárodní zápas ve volejbale.
Martin Lindovský, jednatel městské společnosti Horácká multifunkční aréna, která halu provozuje, je nadšený, že v neděli mohl oficiálně potvrdit, že Jihlava bude hostit únorové kvalifikační utkání Davis Cupu mezi tenisty České republiky a Švédska.
Plánované sportovní akce v Horácké aréně
2.–8. února 2026
1. března 2026
Duben 2026
„Jsme za to rádi,“ usmívá se Lindovský. „Je to jedna z důležitých akcí v raných fázích po otevření arény. A rovnou něco, co může být sledováno nejen celorepublikově, ale minimálně na evropské úrovni. Pro obraz a jméno Horácké arény a celého regionu je to důležitá akce. Jsem rád, že se to povedlo.“
Český tenisový svaz (ČTS), který zápas pořádá, si pochvaluje prostředí, jež Horácká aréna nabízí.
„Všichni o ní mluví v superlativech a kapitánovi i hráčům se výběr místa líbil,“ říká Jakub Kotrba, předseda ČTS. „Zvolili jsme další české město, kde se světový tenis ještě nehrál a kam to mají fanoušci ze všech koutů republiky podobně daleko,“ doplňuje důležitý argument.
Tenisté se do Horácké arény nastěhují v pondělí 2. února, kdy zde zahájí přípravu. „Trénovat budou celý týden,“ upřesňuje Lindovský s tím, že hrát se bude o víkendu.
„Standardně se hraje v pátek a v sobotu, ale Česká republika bude žádat o výjimku, aby se mohlo hrát v sobotu a v neděli,“ pokračuje jednatel Horácké multifunkční arény. „Myslím, že by to bylo ku prospěchu věci, mohlo by to pomoct návštěvnosti. Kdysi to bylo poměrně populární.“
Přestože Horácká aréna sportovcům může nabídnout i zázemí ohledně ubytování, tenisté budou spát jinde. „Rezervovali si místa asi v jediném čtyřhvězdičkovém hotelu v Jihlavě, v Business Hotelu,“ zmiňuje Lindovský.
Fanoušci už od neděle řeší, kdy začne předprodej vstupenek na daviscupová utkání. „Také jsme se o to zajímali a odpověď zatím zněla, že co nejdřív,“ zmiňuje Lindovský, že distribuci vstupenek bude mít na starost ČTS. „Věřím, že se předprodej spustí nejpozději v prosinci. Takže si myslím, že to klidně může být ideální vánoční dárek pro fanoušky,“ doplňuje.
Určitě bude parádní atmosféra, věří Friedl
Před dvaceti lety byl členem českého týmu, který v Davis Cupu bojoval v Liberci s Německem. A příští rok v únoru si zajde bývalý tenisový reprezentant Leoš Friedl na zápasy v rámci stejné prestižní soutěže doma v Jihlavě jako divák.
Češi přivítají v krajském městě Vysočiny v kvalifikaci příštího ročníku Davis Cupu Švédsko.
„Pokud zrovna nebudu pryč, tak určitě vyrazím. Už mi psalo i pár známých, že by taky rádi šli. Jsem přesvědčen o tom, že bude vyprodáno, a tudíž i parádní atmosféra,“ přeje si osmačtyřicetiletý rodák z Jindřichova Hradce, který však byl odmalička doma v Dušejově na Jihlavsku.
On sám odehrál v rámci Davis Cupu už ve zmiňovaném roce 2005 jediný zápas, společně s Františkem Čermákem nastoupili ve čtyřhře proti německé dvojici Thomas Haas, Alexander Waske. Pětisetová bitva tehdy skončila vítězstvím Němců.
„Hráli jsme ten rok o udržení v elitní skupině Davis Cupu a vůbec poprvé jsme sestoupili,“ připomíná Friedl, jehož největším úspěchem je vítězství ve smíšené čtyřhře na Wimbledonu 2001, kde triumfoval se Slovenkou Danielou Hantuchovou.
Kariéru ukončil Friedl v roce 2011, ovšem u tenisu zůstal dál jako trenér. Před třemi lety dokonce na čas trénoval i bývalou světovou tenisovou jedničku Karolínu Plíškovou.
„Teď jsem od září doma, dal jsem si volno, protože minulý rok jsem strávil trénováním ve Švýcarsku,“ prozrazuje Friedl. „A zatím si to doma náramně užívám. Vozím děti do školy a do kroužků a chodíme fandit Dukle do Horácké arény. A taky hraju golf,“ usmívá se. (evs)
|
1. listopadu 2025