Teplé předjaří pokračuje. V Dukovanech padl 29 let starý teplotní rekord

V noci na úterý bude podle předpovědi na Vysočině jasno nebo skoro jasno. Teploty v údolích a při malé oblačnosti klesnou až tři stupně pod nulu, mohou se tvořit mrznoucí mlhy.
Jasno bude zpočátku i v úterý, odpoledne bude přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty budou od deseti do 13 stupňů Celsia. Vítr bude proměnlivý a slabý s rychlostí do 11 kilometrů v hodině.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz