Teplotní rekord padl na 14 stanicích na Vysočině, bylo i přes 37 stupňů Celsia

Na Vysočině dnes 14 meteorologických stanic naměřilo rekordní teploty pro 30. červenec. Nejčastěji byly překonané hodnoty z roku 1994. Nejtepleji v kraji bylo dnes v Třebíči, kde sice rekord nepadl, ale teplota se zastavila na 37,4 stupně Celsia. ČTK to sdělila Andrea Kvapilová z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.
Rekordně teplý byl dnešek v Havlíčkově Brodě, kde bylo 36,6 stupně Celsia, o 2,2 stupně tepleji než v roce 1994. Na 36 stupňů Celsia se dostala teplota v Košeticích na Pelhřimovsku, o čtyři desetiny stupně méně bylo v Dukovanech na Třebíčsku a o půl stupně v Počátkách na Pelhřimovsku.
V pátek bude podle meteorologů na Vysočině polojasno nebo skoro jasno a teploty se mohou dostat na 35 až 38 stupňů Celsia.