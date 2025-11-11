Policisté na lince 158 neobvyklé hovory přijali v pondělí před devátou hodinou večer. „Zjevně opilý muž na druhém konci telefonu byl vulgární a dožadoval se telefonního čísla na prezidenta,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.
Volající byl skutečně neodbytný. Telefon vytočil čtrnáctkrát za sebou. Nepomohla ani upozornění operátorů, že linku zneužívá a že mu za to může hrozit trest.
Sedmatřicetiletého muže policisté vypátrali v Humpolci. Ukázalo se, že skutečně pod vlivem byl, dechovou zkouškou mu naměřili 2,54 promile alkoholu. Na místo vyrazili i záchranáři zkontrolovat jeho zdravotní stav.
„Po lékařském vyšetření policisté muže zajistili, neboť hrozilo, že bude ve svém protiprávním jednání pokračovat. Převezli ho na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění,“ doplnila policejní mluvčí.
Tím ovšem celá záležitost neskončila. Po vystřízlivění jednak na muže čekal účet za noc na záchytce, ale i vysvětlování před přestupkovou komisí. Přestože muž opakovaným voláním na tísňovou linku a následným zásahem zbytečně přidělal práci několika lidem, policie jeho jednání vyhodnotila právě jako přestupek.