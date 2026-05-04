TOP 09 nebude na Vysočině stavět vlastního kandidáta do Senátu

TOP 09 nebude v podzimních senátních volbách na Vysočině stavět své kandidáty. Na Pelhřimovsku podpoří starostu města Ladislava Meda kandidujícího do Senátu za ODS. ČTK to dnes řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel při návštěvě Havlíčkova Brodu.
Na Vysočině se bude letos volit nový senátor také na Žďársku. O tom, koho tam TOP 09 bude podporovat, podle Havla ještě rozhodnuto není. Svůj mandát chce v obvodu Žďár nad Sázavou obhajovat Josef Klement z KDU-ČSL. Za ODS tam bude kandidovat lékař Radek Černý.
Předvolební kampaň do Senátu a komunálních voleb zahájila TOP 09 30. dubna v Praze. Prvním cílem výjezdu jejího předsedy mimo Prahu se dnes v kampani stal Jihočeský kraj a Vysočina. Postupně se chce setkat s voliči ve všech regionech. Poslední zastávky jsou plánované 12. června v Olomouckém kraji.
V senátních volbách se bude na podzim obsazovat třetina z 81 křesel. Nejvíc mandátů, 11, bude obhajovat klub Starostů. Klub ODS a TOP 09 se bude snažit udržet aspoň deset křesel. Nyní má klub 30 členů. Mandát za TOP 09 budou obhajovat Jan Grulich na Rychnovsku a Tomáš Třetina na Znojemsku. Kandidátem TOP 09 je také bývalý člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka, a to v páté pražské městské části. "Nevylučuji, že nasadíme ještě další kandidáty za TOP 09. Jinak máme snahu se napříč celou republikou domluvit s ostatními, teď opozičními, sněmovními stranami na tom, abychom si pokud možno podpořili kandidáty, netříštili síly tak, abychom zabránili hnutí ANO a extremistům z SPD a dalším podobným podezřelým subjektům ovládnout Senát, který je pojistkou demokracie," řekl Havel.
První kolo senátních voleb se spolu s obecními volbami uskuteční 9. a 10. října.