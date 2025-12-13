Místo nádrže relax s výhledy. Továrna Vír plánuje industriální wellness

„Jedná se o jedno z nejhezčích míst v celém areálu. Je to slunný prostor s nádherným výhledem do okolí, který však v minulosti nebyl moc využívaný. Kdysi se tam třeba sypal popel, takže místo působilo dost nevzhledně,“ popsal David Matuška ze společnosti Údolí Svratky, která projekt Továrny Vír – nově zrekonstruovaného komplexu bývalé textilní fabriky – zastřešuje.
Zmíněné ploše u někdejší kotelny a skladu uhlí vévodí stará podzemní požární jímka. A právě ta vnukla provozovatelům Továrny nápad na vznik novinky – industriálního wellness. Ostatně, zaujme už samotný název pro tento typ relaxace.
„Wellness jako takový totiž vnímám trošku jako symbol energetického plýtvání. My naopak chceme pracovat s tím, jak energie co nejlépe využívat,“ vysvětlil Matuška. Zásobárně vody by tedy chtěli dát provozovatelé funkci ochlazovacího jezírka. U něj pak plánují vznik sauny a odpočinkové zóny, obklopené přírodou Svratecké hornatiny.
„Ve spolupráci s Krajem Vysočina jsme tady už vytvořili karavanová stání. Naše myšlenka je tuto službu dál rozšiřovat a propojit ji v budoucnu právě s industriálním wellness,“ přiblížil Matuška myšlenku dalšího rozvoje části areálu, nazývaného Uhelna.
V komplexu a jeho okolí je navíc k dispozici řada sportovních i adrenalinových aktivit – od lezení na ferratách a jízdě na kole na singletrailech až po skoky z plošiny na továrním komíně. Saunování s výhledem do zeleně a skal by tak nabídlo oddych po náročných výkonech.
Čtyři nápady kreativců
Jak bude zázemí k ochlazovacímu „bazénu“ vypadat, navrhli studenti architektury VUT Brno, kteří mají již složené bakalářské zkoušky a jsou v prvním ročníku magisterského studia. Na místě se byli dvakrát podívat a na projektu poté pracovali celý semestr. Následně kreativci přišli se čtyřmi nápady, jak daný prostor proměnit. Nechybí v něm třeba vize lávky s vyhlídkou, hra se světlem a průhledy, využití místních materiálů nebo myšlenka centrálního ohniště.
V brownfieldu pod vírskou přehradou vznikají první projekty. Musí být udržitelné
„Před zhruba dvěma týdny nám je představili, včetně profesionálních 3D modelů, prezentací a vizualizací, a musím říct, že jsou skutečně hodně zajímavé. My jako majitelé budov a pozemků s nimi souzníme, jen jsme si ujasnili nějaké drobné úpravy a provozní záležitosti,“ popsal Matuška.
Záměr je zatím ve fázi vize, další kroky však mají následovat. „Finální návrh teď budeme na základě zpětné vazby od investora do konce roku rozpracovávat a v lednu mu ho chceme znovu předložit. Snad bude spokojený a odsouhlasí jej,“ uvedl za VUT Brno Martin Kaftan, vedoucí Ústavu experimentální tvorby na Fakultě architektury.
V příštím roce už by měli studenti připravit podklady pro jednání s úřady. Podílet se ovšem mají i na realizaci. „Náš ústav zaštiťuje také robotické centrum. Máme tak k dispozici obráběcí roboty, které lze využít,“ zmínil Kaftan.
Konstrukci budoucího industriálního wellness autoři směřují k tomu, aby byla relativně jednoduše postavitelná a dala se „předvyrobit“. „Na místě bychom ji potom už jen seskládali jako lego,“ objasnil pedagog. Využití pokročilé techniky, již má škola k dispozici, přispěje i ke snížení nákladů.
„Samozřejmě chceme, aby výsledné provedení bylo architektonicky zajímavé, což se většinou s nízkonákladovostí úplně neslučuje. Takto si budeme moci dovolit i něco trochu odvážnějšího, ale ne za přemrštěné finance,“ vysvětlil Kaftan. Ten věří, že příprava bude bez komplikací postupovat a příští rok už bude industriální wellness stát.
Doplnění outdoorových aktivit
Novinka má doplnit nynější nabídku Továrny Vír. Celoročně tam funguje turistické informační centrum či kavárna. Sezonně pak hospoda se zahrádkou, ubytování pro 45 lidí nebo galerie.
„Nyní se soustředíme na sanaci továrních budov, které bychom chtěli poté využívat jako zázemí pro konference, školení a různé firemní akce, a zvláště pak takové, které sledují naši linku přirozené udržitelnosti,“ vysvětlil Matuška.
Infocentrum, restaurace i hostel. Chátrající areál bývalé továrny se probouzí
Lidé si mohou v areálu užít i zmíněné outdoorové aktivity, včetně třeba populárních seskoků z komína. Ty odstartují opět na jaře.
„Pravda je taková, že wellness, nebo alespoň nějaká sauna, je dnes pro ubytovatele téměř povinností. Pro ty, kteří tyto služby nenabízejí, je to nemalý handicap. Přece jen počasí na Vysočině bývá nejisté, a pokud prší, je wellness dobré řešení, jak strávit čas,“ zhodnotil záměr David Štěpánek, ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny.