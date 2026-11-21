Ve Žďáru nad Sázavou dnes večer osobní vlak srazil a usmrtil muže, sdělila mluvčí policie Michaela Lébrová. České dráhy kvůli tragické události zastavily provoz vlaků. Očekávají, že ho obnoví před 23:00, uvedly to na svém webu.
Oznámení o střetu přijala policie krátce před 20:00. "Na místo vyjela kompletní výjezdová skupina služby kriminální policie a vyšetřování," dodala Lébrová.
Kvůli zastavení provozu České dráhy některé vlaky odřekly, pro cestující zavedly mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě náhradní autobusovou dopravu.