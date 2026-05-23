Unikátní přehlídka historie v Jabloňově: „Někdo sbírá známky. My traktory.“

Jana Nedělková
  19:42
Za vůbec nejzajímavější tuzemskou výstavu traktorů považují pořadatelé tradiční traktoriádu v Jabloňově u Velkého Meziříčí na Žďársku. Akce však rozhodně „nehraje“ jen na počet strojů. Byť s více než stovkou exponátů patří mezi největší v republice, její hlavní přednost je dle organizátorů jinde.

„Nejsou to stroje, co jsme jen tak narychlo vytáhli ze stodoly nebo si s nimi odskočili z pole. Jsou to fakt vymazlené kousky. A také pečlivě vybrané, aby tu bylo od každého něco,“ vysvětluje Libor Stárek, jeden z pořadatelů, který na výstavě představuje kolem pětadvaceti kousků ze své sbírky.

Některou historickou techniku, která je na jabloňovském hřišti až do nedělního podvečera k vidění, navíc návštěvníci nemají šanci nikde jinde spatřit.

„My jsme takoví zvláštní lidé, v podstatě blázni, které zajímají prototypy - hlavně dvacítková řada traktorů Zetor, v níž vznikla celá řada modifikací. Ty, které podnik kdysi nepustil dál do sériové výroby, jsme schopní si postavit, a potom se s nimi tady předvádíme,“ směje se Aleš Krejčí, další z vystavovatelů a organizátorů akce, jehož sbírka čítá desítky historických traktorů.

Poskládat takový prototyp může podle slov obou mužů trvat klidně i roky. Práce zahrnuje nejen samotnou renovaci, ale i shánění dílů, podkladů a dokumentace, přičemž některé součástky se musí nechat udělat na míru.

„Samozřejmě ne ke všemu jsou k dispozici výkresy, aby se to dalo vyrobit, ale snažíme se vždy o maximální věrnost. Tato sbírka je taková naše vizitka. Přísahám, že tohle prostě nikde jinde neuvidíte,“ říká Stárek. Ten sice žije u Prahy, ale právě vášeň pro traktory jej nakonec „zavála“ i do Jabloňova, do blízkosti místního vyhlášeného sběratele a renovátora Aleše Krejčího.

„Opravil jsem tady statek, kde mám takový depozit. Už jsem se totiž s těmi svými více než čtyřiceti kousky nemohl doma ‚vymotat‘. Sbírat známky je krásná věc, ale dáte je doma do regálu a je hotovo. S traktory je to přece jen trochu horší,“ usmívá se Stárek. Oba nadšenci se svému koníčku věnují vedle svého běžného zaměstnání. „To nám dává peníze, protože tahle záliba vám je naopak jen bere,“ shodují se sběratelé.

Mezi zmíněnými prototypy návštěvníci mohou obdivovat například kloubový Zetor, ale i kolopásový, smykem řízený nebo třeba netypickou „tříkolku“. V čele spanilé jízdy obcí, na niž se některé stoje vydávají vždy dvakrát denně, jel v sobotu například velký kloubový prototyp Aleše Krejčího. Vznikl kdysi spojením dvou traktorů Zetor 4011 - s cílem vytvořit robustní a výkonný kus, který zvládne i náročné zemědělské práce. Stroj byl ale příliš velký, neohrabaný a hůře ovladatelný, proto skončil ve fázi prototypu.

Další chloubou výstavy jsou i kultovní Zetory 25. „Sice se jedná o častý typ, ale my tady máme zkompletováno snad nejvíce variant, co vůbec existují. Třeba první prototypový vůz nebo stroj na orebných železných kolech, dále na polopásech, s nakladačem, kultivační variantu a mnoho dalších,“ vyjmenoval Stárek.

Kromě exponátů značky Zetor, jež mimo jiné letos slaví osmdesátiny, jsou na akci z tuzemské produkce k vidění například i zástupci značky Škoda, Svoboda nebo Praga. Nechybí ale ani ukázka výroby z ciziny. Třeba německá klasika Lanz Bulldog, nebo i Hanomag a Deutz, či italské kousky Lamborghini.

Co se stáří exponátů týče, řada vystavených traktorů byla vyrobena již před druhou světovou válkou, další během ní nebo krátce po válce. „A byť tady na ukázku nějaké zahraniční traktory máme, nosná je pro nás pořád hlavně česká výroba,“ podotkl Stárek.

Ten také zdůraznil, že celá traktoriáda, která za hezkého počasí během víkendu přiláká zpravidla několik tisíc lidí, je společným dílem spousty nadšenců. „Takto rozsáhlou akci dokážeme připravit jen díky skvělé partě místních lidí, včetně spousty mladých, bez nichž by to prostě nešlo. Jsou to desítky dobrovolníků, co se věnují přípravám, propagaci, občerstvení, parkování, sedí u vstupu a podobně,“ vylíčil sběratel s tím, že letos jde už o devátý ročník.

Traktoriáda nabízí totiž nejen ukázku historické zemědělské techniky, ale i pestré občerstvení či bohatý program pro děti, včetně stylových aktivit, jako je třeba jízda vláčkem, taženým traktorem. Akce pokračuje i v neděli 24. května, a to od 9 do 17 hodin.

K vidění byly i unikátní prototypy, které ani nešly do sériové výroby. Právě ty jsou výkladní skříní traktoriády.
Na výstavě v Jabloňově převládá tuzemská produkce traktorů, ale nechybí ani ukázka strojů z ciziny - třeba z Německa či Itálie.
Spanilá jízda vesnicí je jak ukázka strojů, tak i show pro diváky.
