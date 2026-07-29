Transparency International kritizuje městskou podporu provozu bazénu v Třebíči

Transparency International ČR (TI) míní, že Třebíč při dotování plaveckého bazénu dlouhodobě obchází zákon, město se proti tomuto tvrzení ohradilo. Bazén je městský, provozuje ho společnost Yashica, částečně z městských peněz. Poslední vyplacený příspěvek na provoz byl téměř 11 milionů korun. Milionové částky z rozpočtu města sloužily na pokrytí nákladů provozu bazénu i v předchozích letech.
"Pro poskytování těchto dotací neexistovaly samostatné veřejnoprávní smlouvy, které by definovaly účel, podmínky a kontrolu čerpání veřejných peněz. Město se tak namísto zákonného postupu opíralo pouze o obecný odkaz na nájemní smlouvu z roku 2005, čímž fakticky obešlo zákon o registru smluv, a zbavilo tak veřejnost možnosti kontroly," uvedla TI na svém webu.
Podle mluvčí radnice v Třebíči Irini Martakidisové byla smlouva uzavřená ještě před účinností zákona o registru smluv. "Vyúčtování poskytnutých prostředků bylo vždy předloženo, po kontrole bylo věcně i právně vždy v pořádku," uvedla Martakidisová. Přidělování peněz vždy schvalovalo městské zastupitelstvo. I přes kritiku opozice, které se nelíbil zejména fakt, že náklady na provoz přesně odpovídaly poskytnuté dotaci. Pokud se do vyúčtování dotace nepromítá různá výše vybraného vstupného, ukazuje to podle TI na nehospodárnost provozu.
I to radnice odmítla. "Žádný z dosavadních auditů nezjistil porušení rozpočtové kázně, protiprávní jednání ani nehospodárné nakládání s finančními prostředky v souvislosti s provozem areálu Laguna," dodala Martakidisová.