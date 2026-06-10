Třebíč bude znovu prodávat pozemky v Nehradově, za metr chce přes 5500 korun

Třebíč bude opakovat aukci stavebních pozemků v Nehradově, z 20 jich město zatím prodalo sedm. Vyvolávací cena je přes 5500 korun za metr čtvereční. Elektronická aukce posledních městských pozemků určených na stavbu samostatných rodinných domů bude od 17. do 20. srpna, řekl dnes novinářům starosta Třebíče Pavel Pacal (Pro Třebíč).
Vyvolávací cena nejmenšího z nabízených pozemků je 4,63 milionu korun. Na největší si zájemci musí připravit nejméně 5,61 milionu korun.
Při první aukci, o jejíchž výsledcích městská rada jednala v květnu, se vyvolávací cena téměř nezvýšila. "Zájem byl v prvním kole takový, jaký jsme očekávali. Nikdy se to neprodá všechno naráz," komentoval tehdy výsledek aukce Pacal.
U prodávaných parcel nechalo město vybudovat inženýrské sítě a silnice. Práce měly původně skončit loni, dokončené ale ještě nejsou. Poslední dohodnutý termín je letos v srpnu. Celkové náklady jsou asi 30 milionů korun, z části je hradí svazek Vodovody a kanalizace.
Několik pozemků určených pro stavbu řadových domů by podle Pacala mohla radnice nabízet na konci Krajinovy ulice. K prodeji by mohly časem být i pozemky v oblasti Vídeňský rybník. Areál bez inženýrských sítí určený pro 60 řadových domů se město už několikrát pokoušelo prodat. Žádný zájemce, který by podle představ radnice vybudoval sítě, silnice a domy, a pak je pronajal či prodal, se dosud nenašel. Zájem nevzbudilo ani snížení ceny ze 114 na 92 milionů korun. Jednou z variant je tak podle Pacala to, že inženýrské sítě vybuduje město a pozemky prodá individuálně.