Třebíč chce milionem korun podpořit fungování už sedmé lékařské ordinace

Třebíč chce milionem korun podpořit fungování ordinace už sedmého lékaře. Pravidla pro poskytování podpory se ale možná změní. Vzniknout má pracovní skupina, do jejíhož čela městská rada navrhuje opoziční zastupitelku Simonu Kafoňkovou (SPD s podporou Trikolory), řekl dnes novinářům starosta Třebíče Pavel Pacal (Pro Třebíč). Program určený k udržení dostupné zdravotní péče ve městě má Třebíč od roku 2023.
Ke vzniku pracovní skupiny přispěla debata na březnovém jednání zastupitelstva. Podle Kafoňkové, která je na Třebíčsku tajemnicí okresního sdružení České lékařské komory, je podpora vyplácena poskytovatelům lékařské péče, pro které ale pracují ti lékaři, kteří už ve městě působili. "Nevznikají nám tady nové ordinace. A už je to pro město minus šest milionů korun," řekla Kafoňková.
Program byl vyhlášen poprvé v roce 2023. Zpočátku se radnice rozhodla podporovat dětské lékaře a praktiky pro dospělé. Následující rok přidala podporu pro zubaře a v roce 2025 ji rozšířila na další specialisty. Podle Pacala je program nastavený dobře, vedení města se ale nebude bránit případným úpravám. Předloženy mají být do podzimu, aby o nich mohlo rozhodnout zastupitelstvo vzešlé z říjnových obecních voleb.
Dostupnost lékařské péče by měl podle Pacala řešit hlavně stát a zdravotní pojišťovny. Města a kraje napříč republikou ale začaly ordinace podporovat, proto nemůže Třebíč zůstat stranou. "Nezbývá nic jiného, než do toho kolotoče také vstoupit. Pokud do něj nevstoupíme, tak nám lékaři odejdou jinam, bohužel," dodal Pacal.