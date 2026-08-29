Třebíč chce společnosti Esko-T prodat nemovitosti za téměř 39 milionů Kč

Město Třebíč chce společnosti Esko-T, která v regionu likviduje odpady, prodat nemovitosti, které si firma doposud pronajímala. Odhadní cena je téměř 39 milionů korun. Společnost, jejímž vlastníkem je Svazek obcí pro komunální služby, bude podle starosty Třebíče Pavla Pacala (Pro Třebíč) cenu několik let splácet. O prodeji bude rozhodovat městské zastupitelstvo.
Haly za budovou společnosti slouží jako garáže, řekla ČTK jednatelka Esko-T Pavlína Buršíková. "Jsou to garáže, naše technické zázemí. Nic dalšího tam budovat nebudeme, dál to bude sloužit pro provoz. Ale bude to naše, takže doufáme, že si budeme opravovat svoje," řekla Buršíková.
Kupující nejdřív zaplatí třetinu ceny. "Zbývající část bude rozdělena na roky 2027, 2028, 2029, 2030 a 2031 s tím, že každá splátka bude navýšena o výši inflace za předchozí rok," řekl Pacal.
Svazek obcí vznikl v roce 1992, o rok později vybudoval skládku komunálního odpadu v Petrůvkách na Třebíčsku. Společnost Esko-T založil v roce 1997. V současné době má svazek 166 členů z Třebíčska a okrajových částí Znojemska a Jihlavska. Účetní zisk společnosti před zdaněním byl podle poslední zveřejněné zprávy za rok 2024 přes 18 milionů korun.