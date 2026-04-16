Třebíč chystá opravu lokality Hájenky, hlavně kvůli kanalizaci a vodovodu

Autor: ČTK
  14:39aktualizováno  14:39
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Třebíč nechá vypracovat projekt úpravy lokality Hájenky. Vznikla v 50. letech minulého století a potřebuje hlavně výměnu původního vodovodu a kanalizace. Předpokládané náklady na dokumentaci jsou osm milionů korun, dokončená má být příští rok. Podle místostarosty města Pavla Janaty (KDU-ČSL) by tak několikaleté práce mohly začít nejdřív v roce 2028. Podobně jako Hájenky chce město přebudovat čtvrť Podklášteří.

Na opravu Podklášteří už existují studie včetně dopravních. Ve čtvrti s rodinnými domy a základní školou by mělo být více ulic jednosměrných, aby vznikl prostor i pro širší chodníky či parkovací místa. Hájenky podobné úpravy kvůli své stísněnosti nenabízejí. Spolu s Erbenovou, Fibichovou a Vrchlického ulicí tvoří obytnou lokalitu s původně nízkými dělnickými domky nebo takzvanými baťovskými půldomky postavenými v blízkosti výrobního závodu BOPO. Je to hustá zástavba s úzkými ulicemi, v níž obyvatelé některých nemovitostí nemají přístup k veřejné komunikaci, ale jen úzkými chodníky mezi zahrádkami. To komplikuje i projekt výměny vodovodů a kanalizací. Všechno nové potrubí se pod veřejnou silnici nevejde. Na základě smlouvy o věcném břemeni je bude nutné vést i v zahradách domů.

O přípravu opravy se podle starosty Pavla Pacala (Pro Třebíč) město snažilo už před 15 lety, tehdy ale někteří majitelé s umístěním hlavních řadů na svých pozemcích nesouhlasili. "Řešení se našlo, lidé s tím teď souhlasí, takže to budeme dál projektovat," řekl Pacal. Na realizaci by podle něj bylo možné získat až sedmdesátiprocentní dotaci. Celkové náklady ale zatím zřejmé nejsou.

Dvorecký most

