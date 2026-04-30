Třebíč dá opravit sgrafita Malovaného domu, náklady budou asi 4,8 mil. Kč

Třebíči se na druhý pokus podařilo najít restaurátora na obnovu sgrafitové výzdoby Malovaného domu. Náklady budou asi 4,8 milionu korun s DPH. Zakázku radnice opakovala, protože při první soutěži byla nejnižší nabídnutá cena dvojnásobná oproti odhadovaným nákladům, který byly 3,5 milionu korun bez DPH, řekl dnes novinářům starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč).
"Na základě doporučení orgánů památkové péče jsme oslovili 22 restaurátorů v rámci České republiky a přihlásil se jeden. A my jsme rádi, že se přihlásil, protože všichni hlásí, že mají zakázky na několik let dopředu," řekl Pacal.
Loni dala radnice poničenou fasádu památky provizorně zpevnit, aby vydržela do kompletní obnovy, kterou provede restaurátorka Jana Waisserová. Práce budou rozdělené do tří let a začnou zjara příštího roku.
Malovaný dům s nárožním válcovým arkýřem pochází z druhé poloviny 16. století, kdy byl ve vlastnictví benátského kupce Franceska Calligardiho. Svými sgrafity, které získal po velkém požáru v roce 1599, dnes dotváří kolorit Karlova náměstí a patří k významným renesančním památkám města.
Znovu se zbytky sgrafit pod pozdějšími vrstvami omítky podařilo odkrýt až v roce 1901. O dva roky později byly restaurované. V roce 1914 ale část fasády v přízemí znehodnotilo vybourání výkladů a vstupních dveří.
V polovině 80. let 20. století prošel Malovaný dům celkovou rekonstrukcí, která se však týkala hlavně interiérů. Sgrafita byla pouze zafixována. Jejich poslední větší oprava se uskutečnila v letech 2003 a 2004, tehdy vyšla na 500.000 korun.
Malovaný dům, který je v majetku města, slouží jako galerie.