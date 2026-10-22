Třebíč hledá dodavatele opravy Průmyslové ulice asi za 37,5 mil. Kč

Třebíč začne vybírat dodavatele na opravu Průmyslové ulice. Odhadované náklady jsou asi 37,5 milionu korun. Rekonstruovat se bude příští rok. Ulice, která je jedinou přístupovou cestou k řadě firem i k čerpací stanici, by měla i při opravě zůstat částečně průjezdná, řekl dnes novinářům starosta města Pavel Pacal (Pro Třebíč).
"Předpokládáme, že práce začnou okamžitě, co to umožní klimatické podmínky, ideálně již od února příštího roku s tím, že předčasné užívání je plánováno do konce října," řekl Pacal.
Ulice potřebuje novou kanalizaci i vodovod, chodníky, osvětlení i celou silnici, které z větší části chybí kvalitní podkladní vrstvy. Je proto hodně zvlněná a rozbitá. "Bude to náročné, bude to trvat dlouho a určitě je potřeba počítat s tím, že nebude tak komfortní možnost parkování na těch plochách, jako doposud," dodal Pacal.
Dodavatele bude město vybírat ve dvoukolovém řízení. Po předložení prvních nabídek se ještě uskuteční elektronická aukce. Zakázka má dva investory. Kromě města, jehož náklady se odhadují na více než 28 milionů korun, to je i svazek Vodovody a kanalizace, jehož díl bude asi 9,4 milionu.
"Souběžně s realizací rekonstrukce bude probíhat i stavba nové plynovodní sítě společnosti GasNet," dodala mluvčí radnice Irini Martakidisová.