Po Horácké aréně v Jihlavě se dokončuje rekonstrukce hokejové haly také v Třebíči

Eva Streichsbierová
  10:02aktualizováno  10:02
Zhruba čtyři měsíce zbývají do kolaudace nově zrekonstruovaného zimního stadionu v Třebíči. A hokejisté všech věkových kategorií domácí Horácké Slavie se mají rozhodně na co těšit. O podobném zázemí se jim doposud jen snilo.

„Nové prostory bude mít nejenom prvoligový A-tým, ale samostatné centrum vzniklo také pro naši mládež, která bude moct využívat velkou i malou tělocvičnu, střelnici, posilovnu či nářaďovnu. Nic takového tady dosud nebylo,“ připomíná šéf třebíčského hokejového klubu Martin Svoboda.

Výrazná změna k lepšímu ovšem čeká od příští sezony také na návštěvníky stadionu z řad veřejnosti.

„Navýšíme desetinásobně sociální zařízení a chystáme pro ně například i tři základní občerstvovací pointy,“ prozrazuje Svoboda s tím, že ten centrální, kde se budou moct hokejoví fanoušci při zápasech občerstvit, má být na východní straně stadionu a jeho prioritou bude obsloužit v krátké době co nejvíc lidí. „Na západní straně pak vznikne jakýsi kavárnobufet, který budou moct využívat i rodiče malých hokejistů mimo zápasy,“ dodává šéf Horácké Slavie.

Větší část stavby zimního stadionu už je sice dokončena, ale hotovo ještě zdaleka není. „Každopádně veškeré práce běží podle plánu. A jak už jsme dříve avizovali, máme pořád dostatečnou časovou rezervu,“ ujišťuje Svoboda.

Hlavně žádný spěch

Klub plánuje, že by v prostorách hokejového stánku zahájil příští rok v dubnu letní přípravu. „Což znamená, že budeme mít dost času, abychom všechno v klidu nachystali a vyzkoušeli. Nechceme nic uspěchat,“ vysvětluje předseda třebíčského klubu.

Ostatně na rekonstrukci čekala Horácká Slavia spoustu let, takže nějaký ten měsíc navíc už nemůže hrát zásadní roli. Mimochodem, kvůli prodlužování termínu stavby muselo dojít i k několika úpravám.

Nová bude nejenom podoba třebíčského stadionu uvnitř, ale také zvenku. Hokejisté Horácké Slavie i jejich fanoušci se dočkají reprezentativní haly.
Co chvíli se odněkud ozývá vrtání, bouchání či klepání... Rekonstrukce třebíčského zimního stadionu, která vyjde na zhruba půl miliardy korun, se pomalu, ale jistě blíží do finiše.
Co chvíli se odněkud ozývá vrtání, bouchání či klepání... Rekonstrukce třebíčského zimního stadionu, která vyjde na zhruba půl miliardy korun, se pomalu, ale jistě blíží do finiše.
Co chvíli se odněkud ozývá vrtání, bouchání či klepání... Rekonstrukce třebíčského zimního stadionu, která vyjde na zhruba půl miliardy korun, se pomalu, ale jistě blíží do finiše.
12 fotografií

„Důvod je zřejmý, ten projekt byl totiž zpracován v letech 2015 až 2020 a technologie jdou neustále kupředu, takže některé věci se musely znovu zapracovat,“ prozrazuje Svoboda.

A v podstatě ze stejného důvodu se podle něj rovněž měnily plány ohledně multimediální kostky. „V původním projektu se sice počítalo s přesunem té staré, jenže od doby, co se rekonstrukce plánovala, uběhlo třináct let a kostka nám jednoduše zestárla.“ Ta nová by měla do Třebíče údajně dorazit nejpozději v březnu příštího roku.

Kapacita bude menší

Samotní třebíčští hráči i jejich fanoušci se otevření nově zrekonstruovaného hokejového stánku, který ponese stejně jako v minulosti název Zimní stadion města Třebíče – KHNP ARENA, nemohou dočkat. Nicméně část veřejnosti má problém s jeho kapacitou. Nově se totiž do hlediště vejde maximálně 2 700 diváků, přičemž všechna místa v hale budou na sezení.

„To víte, že jsme zaznamenali reakce, že kapacita je příliš malá, ale to jsou většinou výkřiky lidí, kteří žijí mimo realitu,“ je přesvědčen Svoboda. „Je potřeba si uvědomit, kam patříme. My jsme vůbec rádi, že se nám ve spolupráci s městem Třebíč, kterému patří velký dík, s hokejovým svazem, Národní sportovní agenturou a Krajem Vysočina povedlo tento projekt zrealizovat,“ dodává.

Navíc všichni dosavadní hosté, kteří si přišli stavbu třebíčské haly prohlédnout, byli podle šéfa Horácké Slavie z rekonstrukce nadšeni.

„Dorazili sem například zástupci svazu i firem, s nimiž v rámci hokeje spolupracujeme, a všichni byli překvapeni účelností a efektivitou, s níž se peníze vynaložily,“ pochvaluje si Svoboda. „Popravdě řečeno, my tady nestavíme žádnou nabubřelou stavbu, ale halu, která i bude příští dlouhé roky sloužit Třebíči, třebíčskému hokeji a výchově mladých talentů,“ připomíná.

Jak už bylo řečeno, kolaudace stadionu je naplánována na únor 2026, ovšem oficiální otevření plánuje klub až na 8. srpna, kdy chystá parádní hokejovou akci.

„V prostoru před halou budeme mít velkou obrazovku, která bude sloužit právě pro podobné akce. Kdo se nedostane na stadion, bude si moct dění užít v naší fanzóně,“ prozrazuje Svoboda.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidiči zpozorněte! Od listopadu platí povinnost zimních pneumatik

Řidiči by neměli otálet s přezutím. Od 1. listopadu totiž vstupuje v platnost zákonná povinnost mít na autě zimní pneumatiky, a to až do 31. března. Nejde přitom jen o formalitu – zimní gumy...

Konečná, Feri a Kopřiva. Co dělají někdejší poslanečtí benjamínci dnes?

Politická kariéra mladičkých poslanců začala slibně, někdy ale také rychle skončila. Jejich cesty vedly různými směry – z lavic poslaneckých do těch Bruselu, pryč z politiky nebo do lavice...

Festival ve znamení fascinujících hlasů z celého světa. Čeká nás deset pozoruhodných koncertů

Na festivalu Prague Sounds vystoupí například mexická zpěvačka Silvana Estrada, umělec Alva Noto a kytarista Fennesz. Mezinárodního mezižánrový hudební festival začíná v sobotu.

28. října 2025  21:15

Tisíce Plzeňanů oslavily státní svátek, za levné vstupné viděli výstavy či zoo

Tisíce lidí dnes v Plzni využily akci města a státní svátek strávily prohlídkami muzeí, galerií, památek či zoologické zahrady. Na tradiční oslavy vzniku...

28. října 2025  19:23,  aktualizováno  19:23

Provoz na dálnici D35 směrem na Moravu zablokovaly nehody u Dašic

Kvůli dvěma nehodám je uzavřena dálnice D35 mezi exitem 144 Časy a exitem 148 Dašice. Doprava stojí ve směru z Hradce Králové na Olomouc, řekl mluvčí krajské policie Tomáš Dub.

28. října 2025  18:42,  aktualizováno  20:21

Dálnice D6 u Hořesedel je po nehodě čtyř osobních aut průjezdná

Dálnici D6 u Hořesedel na Rakovnicku ve směru na Prahu uzavřela dnes vpodvečer na víc než dvě hodiny nehoda čtyř osobních aut. Dva lidé utrpěli lehká zranění....

28. října 2025  18:28,  aktualizováno  20:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Telči připomínají pamětní desky letce RAF Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala

Dvě nové pamětní desky v Telči na Jihlavsku připomínají válečné letce Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala. Oba se ve druhé světové válce zapojili do bojů...

28. října 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

V Bouzově odhalili pamětní desku rodákovi a letci RAF Františku Navrátilovi

Pamětní deska rodákovi a letci britského Královského letectva (RAF) Františku Navrátilovi byla dnes odpoledne odhalena v Bouzově na Olomoucku, kde se tento...

28. října 2025  17:33,  aktualizováno  17:33

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd na dálnici. Komplikace potrvají hodiny

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd z Kbelské ulice na dálnici D10. Vozidlo prorazilo svodidla, leží na boku. Komplikace potrvají zřejmě několik hodin.

28. října 2025  17:02,  aktualizováno 

Tři dny divadelní a hudební extáze. Do Paláce Akropolis míří porce zábavy s loutkami v hlavní roli

Ve čtvrtek v žižkovském klubu Palác Akropolis začíná Mezinárodní festival Nekropolis. Nabídne loutky, hudbu a divadelní experiment. Přijedou na něj umělci z celé Evropy v čele se světoznámým...

28. října 2025  18:47

Plzeň při oslavách státního svátku udělila městská ocenění čtyřem osobnostem

Čtyři lidé, kteří se svou prací zasloužili o dobré jméno Plzně, obdrželi dnes při tradičních oslavách vzniku samostatného Československa městská ocenění....

28. října 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Smělý přepych: Bob Mackie, jevištní kouzlo a výběr z luxusních, na míru šitých oděvů

28. října 2025  17:55

Jihoměstská sociální a.s.
Pečovatelka/Pečovatel

Jihoměstská sociální a.s.
Praha
nabízený plat: 32 000 - 34 000 Kč

Dalších 32 286 volných pozic

Kasowitz LLP a Mishcon de Reya LLP zveřejňují aktualizovanou zprávu o politickém pronásledování starosty Tirany Eriona Veliaje

28. října 2025  17:46

Sídliště Solidarita

Pozdní podzim na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 28. října 2025  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.