Třebíč investuje asi dva miliony korun do mobiliáře v parcích

Třebíč téměř za dva miliony korun (bez daně) rozšíří mobiliář na vycházkových trasách. Přibudou lavičky, piknikové sety, ukazatele i fotopointy. Instalace vybavení bude dokončená 30. června, informovala dnes mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.
Nové prvky mají zpříjemnit cestu a pobyt v městské zeleni. Budou u rybníku Baba i Kuchyňka a u Vodovodního rybníku, v Zádním Boroví, v parku Dr. Františka Veselého, v Libušině údolí a v několika ulicích, zahrádkářských koloniích nebo u polikliniky.
"Součástí projektu budou také dva nové fotopointy, Na Kostelíčku a v Máchových sadech, které nabídnou atraktivní výhledy a místa pro fotografování. Projekt je součástí budování městské turistické stezky v takzvaném vnitřním zeleném prstenci Třebíče," uvedla Martakidisová. Fotopoint je zatím v Třebíči v parku Na Hrádku, odkud je výhled i na památky UNESCO, mezi které v Třebíči patří bazilika svatého Prokopa a židovská čtvrť.
"Projekt je realizován za podpory státního rozpočtu České republiky prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj a také z dotačního programu Kraje Vysočina na rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu pro rok 2025 ve výši 1.298.911 korun," dodala Martakidisová.