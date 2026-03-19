Třebíč bude znovu vybírat odbornou dílnu na restaurování sgrafitové výzdoby fasády Malovaného domu. Odhadované náklady jsou asi 3,6 milionu korun. Při prvním pokusu najít dodavatele se přihlásil jediný zájemce a dal nabídku téměř dvojnásobnou, řekl dnes novinářům starosta Třebíče Pavel Pacal (Pro Třebíč).
"Osloveno bude 22 restaurátorských dílen napříč Českou republikou, všechny dílny, které se kvalitním způsobem o tyto věci starají. Uvidíme, jak ta zakázka bude úspěšná," řekl Pacal.
Loni nechala radnice poničenou fasádu památky provizorně zpevnit, aby vydržela do kompletní obnovy. Práce na ní jsou naplánované od dubna příštího roku a potrvají tři roky.
Malovaný dům s nárožním válcovým arkýřem pochází z druhé poloviny 16. století, kdy byl ve vlastnictví benátského kupce Franceska Calligardiho. Svými sgrafity, které získal po velkém požáru v roce 1599, dnes dotváří kolorit Karlova náměstí a patří k významným renesančním památkám města.
Znovu se zbytky sgrafit pod pozdějšími vrstvami omítky podařilo odkrýt až v roce 1901. O dva roky později byly restaurované. V roce 1914 ale část fasády v přízemí znehodnotilo vybourání výkladů a vstupních dveří.
V polovině 80. let 20. století prošel Malovaný dům celkovou rekonstrukcí, která se však týkala hlavně interiérů. Sgrafita byla pouze zafixována. Jejich poslední větší oprava se uskutečnila v letech 2003 a 2004, tehdy vyšla na 500.000 korun.
Malovaný dům, který je v majetku města, slouží jako galerie.