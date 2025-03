Velký parkovací dům u třebíčské nemocnice zprovozní od druhé poloviny června

14:12 , aktualizováno 14:12

Nová čtyřpodlažní dominanta vyrostla u hlavního vstupu do třebíčské nemocnice na Purkyňově náměstí. Dělníci tam dokončují rozměrný parkovací dům pro více než dvě stovky automobilů. „Bude předán do užívání v druhé polovině června. Cena díla je 129 milionů korun bez DPH,“ uvedla Jitka Svatošová, mluvčí hejtmanství. To je investorem stavby, která začala předloni na podzim.