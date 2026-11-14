Třebíčští skauti připravují na 17. listopad akci Třebíč listopadová, která má osobitou formou připomenout události sametové revoluce. Pomohli jim s tím i dárci dobového nábytku a dekorací, řekla ČTK jedna z organizátorek Žaneta Korchanová. Den boje za svobodu a demokracii ve městě připomene 17. listopadu i lampionový průvod, třebíčské muzeum se k oslavě připojí o den později besedou ve Šmeralově statku.
"Je to nová akce, kterou pořádáme my skauti z přístavu Žlutá ponorka. V židovském městě, na Svojsíkově náměstí a v zámeckých příkopech bude vystavený dobový nábytek. Všechno to doplníme o kulturní program. Bude tam několik kapel, slampoetry i promítání filmu," řekla Korchanová.
Program má přispět k mezigeneračnímu setkání, k zamyšlení nad svobodou a demokracií a zároveň má být prostorem pro prezentaci tvorby mladých umělců. Je naplánovaný mezi 10:00 a 22:00 a bude zdarma. Bližší informace jsou na webu.
Pravidelnou součástí oslav v Třebíči je lampionový průvod Světlo pro 17. listopad. Zástup světel se obvykle vine ulicemi města na Karlovo náměstí z několika míst, kde děti odpoledne lampiony vyrábějí. Letos je mohou přijít dělat od 15:00 do domu dětí a mládeže nebo v 16:30 do základní školy na Václavském náměstí. Průvody vyrazí po 17:00 i od Základní školy Týnská.
Muzeum Vysočiny Třebíč se k oslavám pádu komunismu připojí 18. listopadu besedou Balonem za železnou oponu, uvedla za muzeum Hana Milostná. Ve spolupráci s organizací Paměť národa připomene příběh Jiřího Runkase z Moravských Budějovic na Třebíčsku, který v roce 1987 plánoval opustit komunistické Československo v horkovzdušném balonu i s rodinou, protože mu úřady nedovolily legálně vycestovat. Smělý plán překazilo udání a zadržení Státní bezpečností. Stejná beseda bude 24. listopadu v muzeu v Moravských Budějovicích, které je pobočkou třebíčského muzea.