Na Pekelném vrchu si děti vyzkouší lezení do úlu, mraveniště i ptačího hnízda

Tomáš Blažek
  8:52aktualizováno  8:52
Velký včelí úl, mraveniště nebo ptačí hnízdo. Takové atraktivní prvky budou moci už brzy zkoumat děti i dospělí nedaleko Třebíče. Naučnou stezku na vrch Pekelný kopec s oblíbenou rozhlednou dává do moderního kabátu a doplňuje novými prvky v těchto týdnech město Třebíč. Cílem je lokalitu zatraktivnit pro mladé rodiny s dětmi.
Na Pekelnou stezku s čertíkem na vrchu Pekelný kopec u Třebíče přibudou čtyři naučné soubory: včelí úl, pavučina, ptačí hnízdo a mraveniště.

Na vrch už vede naučná stezka s tabulemi a informacemi o místní fauně a flóře. „Na místě budou umístěny edukativní prvky herní stavby domovů různých živočichů, určené dětem k prozkoumání,“ uvedla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

V části cesty nazvané Pekelná stezka s čertíkem nechá město doplnit informační tabule ze smrkového dřeva a šindele s tematikou lesa. Budou se jmenovat třeba Strom jako dům, Poznávání – stopy zvířat, Dřeviny – otočné kolo, Potravní labyrint či Lesní interiér. Přibudou čtyři naučné soubory: včelí úl, pavučina, ptačí hnízdo a mraveniště.

Tabule přímo u naučných prvků budou ukazovat život v přírodě Třebíčska. „Ukážou medonosné rostliny, různé druhy pavouků, kteří se v našich končinách vyskytují, ptáky, které můžeme vidět na Třebíčsku a informace o společenství mravenců a životě v mraveništi,“ sdělila Martakidisová.

Úl na vrchu Pekelný kopec u Třebíče bude vzhledem připomínat včelí plástve. Jeho konstrukce vznikne z modřínového dřeva.

Dodala, že při umístění naučných tabulí a herních prvků nebudou vykáceny žádné stromy. „Hlína, vytěžená při stavbě herních prvků, bude využita při následných terénních úpravách,“ dodala mluvčí.

Včelí úl bude vzhledem připomínat včelí plástve. Jeho konstrukce bude z modřínového dřeva s pláštěm z namořených modřínových prken. Pavučinu bude tvořit síť z lana o průměru šestnáct milimetrů zavěšená na šesti sloupech z jedlového dřeva. Ptačí hnízdo bude vytvořeno z dubového dřeva s rákosovými doplňky na povrchu. Čtvrtým prvkem bude mraveniště s konstrukcí z modřínu a s povrchem z dřevěných latěk.

Práce začaly v květnu a měly by trvat do konce října. Pekelný kopec byl dlouhodobě oblíbeným cílem Třebíčanů. Zájem se násobně zvýšil poté, co tam město v letech 2013 až 2014 nechalo postavit rozhlednu od architekta Pavla Jury o výšce 26,5 metru. Má celkem 125 schodů.

Na vrchol Pekelného kopce chodí nejen turisté, ale i firemní výlety či výpravy rodin s dětmi.

Zástupci třebíčské radnice postupně takto obnovují všechna vyhlášená vyhlídková místa ve městě a okolí.

Loni nechali zrekonstruovat Masarykovu vyhlídku, kde byla kromě dalších oprav doplněna zábradlí a vyměněna dlažba. „Nejatraktivnějším a nejnavštěvovanějším místem tohoto typu je v Třebíči městská věž, kam lidé přicházejí v rámci návštěvy třebíčských památek UNESCO. V minulých letech jsme na věži dělali novou expozici Komnata života a smrti, která byla loni otevřena,“ podotkla Martakidisová.

Expozice mapuje rekonstrukci Karlova náměstí a poté Hasskovy ulice a Martinského náměstí, na kterém stojí Městská věž. Tam bývalo pohřebiště, takže tam archeologové našli mnoho dokladů o dobovém pohřbívání lidí. „Ještě nemáme čísla o návštěvnosti za uplynulou sezonu, ale zájem se zdá být slušný,“ řekla Martakidisová.

Pozvánka do Štěměch

Pouhých sedm kilometrů přesně na západ od Pekelného vrchu v srpnu otevřeli novou naučnou stezku Via Mariana s malou vyhlídkovou věží také u obce Štěměchy. „Od otevření stezky jsou zde neustále návštěvníci, máme velmi hezké zpětné reakce. Moc nás to těší,“ řekla starostka Štěměch Zuzana Svobodová.

Stezka v nenáročném terénu je vhodná pro všechny věkové kategorie. Dá se absolvovat pěšky i na kole. Děti zaujmou dřevěné sochy v životní velikosti a kvízy u jednotlivých zastavení. Dospělé i seniory zase potěší citlivé zasazení do krajiny včetně výhledů z minirozhledny i zajímavosti o mikroregionu na panelech. V nejvyšším bodu trasy je u vyhlídkové plošiny umístěna bedna se samoobslužným občerstvením.

„Chceme, aby každý mohl díky stezce více pochopit zdejší venkovský život: jeho historii, spolkový život, významná místa, památky, osobnosti. Stezka představí i okolní vesnice,“ podotkla Svobodová. Stezka začíná na cestě ze Štěměch k osadě Dašov s ní související zaniklá stejnojmenná středověká ves je také jedním ze zastavení stezky Via Mariana.

