Po prvním uceleném knižním pohledu na historii města vydá Třebíč i přehled významných osobností. Na knize pracuje znovu tým historika Lukáše Fasory. Záměrem je podle starosty města Pavla Pacala (Pro Třebíč) představit nežijící osobnosti s pozitivní i rozporuplnou rolí v dějinách. V knize jich bude 307, víc než se původně předpokládalo. Přibudou v nich držitelé cen města a jeho čestní občané.
"Těch osobností bylo vydefinováno 300, nicméně autorský tým pod vedením pana profesora Fasory vydefinoval dalších sedm osobností. Podle nich by tyto osobnosti měly být součástí galerie osobností, což s sebou nese nějaké zvýšené náklady," řekl Pacal. Cena publikace kvůli tomu stoupne asi o 14.000 korun na 1,087.000 korun.
Publikaci s více než 500 stranami chce město vydat v nákladu 1000 kusů. Její součástí budou barevné přílohy i vědecký aparát.
Knihu Dějiny Třebíče představilo město letos na jaře. Pracovalo na ní deset autorů. Poprvé představuje dějiny města kompletně. Předchozí publikace z 80. let minulého století, které měly také ambici předestřít v několika dílech kompletní třebíčské dějiny, pominuly období od první světové války. Až do roku 1989 se podle Fasory nenašel autor, který by zmíněnou dobu dokázal interpretovat tak, aby to plně vyhovělo tehdejšímu komunistickému režimu.