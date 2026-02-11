Když v roce 2017 Tomáš Čech zakládal Angry Beards, neměl v ruce pětileté plány ani miliony od investorů. Disponoval jen pár set tisíci korun vydělaných během pauzy ve studiu a jasnou vizi: dělat kosmetiku pro normální chlapy.
„V podnikatelském prostředí jsem vyrůstal, bylo mi sympatické být sám sobě pánem. Jsem v podstatě nezaměstnatelný,“ přiznává se smíchem čerstvý držitel prestižního ocenění, který cenu převzal v brněnském Místodržitelském paláci z rukou Martiny Kneiflové, vedoucí partnerky EY.
Od hádky k milionovému obratu
Cesta k úspěchu přitom začala ostrou výměnou názorů. Kamarád na vysoké škole tehdy Tomášovi navrhl, aby společně přeprodávali zahraniční kosmetiku. Čech byl ale proti. Chtěl tvořit vlastní produkty a být v přímém kontaktu s lidmi, kteří je používají. „Pohádali jsme se jako psi a já se pustil do Angry Beards,“ vzpomíná na začátky značky, která dnes místo původních čtyř produktů na vousy nabízí přes 150 výrobků s unikátními recepturami.
VIZITKA VÍTĚZE:
Značka se proslavila nejen kvalitou, ale i tím, že se nebojí mluvit o věcech, které jiní balí do marketingových kudrlinek. Humor, nadsázka a naslouchání komunitě se staly hlavním motorem růstu. Dnes firma zaměstnává kolem 50 lidí a její tržby se stabilně drží na hranici 250 milionů korun.
Návrat ke kořenům
I přes raketový růst zůstává Tomáš Čech nohama na zemi a kritický k vlastnímu směřování. „Je to denní řehole. Novinek jsme teď vypustili až moc a myslím si, že to je důvod, proč teď nezažíváme takové úspěchy jako dříve,“ analyzuje otevřeně situaci ve firmě.
Cesta vpřed je podle něj jasná – méně tříštění pozornosti a více soustředění na to, co značku definovalo: „Musíme se soustředit na to, s čím jsme začali. Na kosmetiku pro chlapy, aby to zkrátka mělo koule.“
Právě tato schopnost sebereflexe a odvaha dělat věci po svém zaujala porotu soutěže, která se koná pod záštitou prezidenta Petra Pavla a hejtmana Kraje Vysočina Martina Kukly. „Jeho schopnost rychle reagovat na potřeby trhu a zároveň si udržet tvůrčí svobodu z něj dělá inspirativní osobnost celého regionu,“ uvedla Martina Kneiflová.
Vítězství v krajském kole je pro Tomáše Čecha vstupenkou do celostátního finále. Jména vítězů šesti kategorií budou oznámena 3. března 2026 ve Španělském sále Pražského hradu. Pokud by zakladatel Angry Beards uspěl i tam, bude reprezentovat Českou republiku na světovém finále v Monaku.
Tradice úspěchu na Vysočině
Podle hejtmana Martina Kukly jsou lidé jako Čech pro region klíčoví. „Odvaha přinášet inovace a odpovědný přístup jsou silami, které posouvají náš region kupředu. Podnikatelé, kteří se do soutěže přihlásí, jsou přirozeným vzorem,“ dodal hejtman.
|
Z šéfa Angry Beards je mladý důchodce. Opouští firmu a zkusí to jinde jako stážista
Tomáš Čech se svým titulem zařadil po bok výrazných osobností regionu, které v soutěži uspěly v minulosti. Loni se krajským vítězem stal Jiří Štefl z jihlavské společnosti OPTOKON, o rok dříve uspěli manželé Simona a Tomáš Vojtěchovi s firmou Flexipal. Mezi laureáty z dřívějších let patří i jména jako Tomáš Vránek (ICE Industrial Services) nebo legendární pivovarník Stanislav Bernard.
Největšího úspěchu celostátním měřítkem dosud dosáhl v roce 2017 Lubomír Stoklásek, majitel pelhřimovského Agrostroje. Ten po vítězství na Vysočině ovládl i celostátní finále a stal se EY Podnikatelem roku České republiky, který následně reprezentoval tuzemský byznys na světovém finále v Monte Carlu.