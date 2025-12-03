Ambasadorem hokejového zápasu mezi třebíčskými odchovanci (bílé hvězdy) a týmem složeným z mistrů světa z Prahy 2024 (zlaté hvězdy)
– slavnými hráči s extraligovou a reprezentační minulostí – bude gólman klubu NHL Utah Mammots Karel Vejmelka.
Hvězdy zpět
Exhibiční hokejové utkání u příležitosti znovuotevření třebíčského zimního stadionu mezi výběrem odchovanců Horácké Slavie (bílé hvězdy) a týmem mistrů světa z Prahy 2024 (zlaté hvězdy) se odehraje v sobotu 8. srpna 2026.
Vstupenky je možné zakoupit prostřednictvím klubové prodejní aplikace. Jejich cena byla stanovena na 750 korun v sektorech na krátkých stranách a 1 250 korun v sektorech na dlouhých stranách.
„Chtěli jsme udělat něco zvláštního. Trochu jiný formát, než jsme zvolili, když náš klub slavil výročí dvaceti let ve druhé nejvyšší soutěži,“ připomíná Martin Svoboda, šéf Horácké Slavie Třebíč, exhibiční duel třebíčského týmu z prosince 2016 proti týmu HC Olymp Praha vedeným hercem Martinem Dejdarem.
„Inspirací nám byla akce, kterou před třemi lety pořádal Žďár nad Sázavou,“ připomněl exhibici Hvězdy ve Žďáře s hojnou účastí současných i bývalých hráčů NHL.
Svoboda prozradil, že jména dalších účastníků plánovaného duelu v Třebíči se budou postupně odkrývat. Podle informací z klubu je však už nyní přislíbena účast deseti mistrů světa z Prahy 2024.
„Některá jména, hlavně těch největších hvězd, jsou zatím ve stádiu příslibu. Kluci jsou časově hodně limitovaní, ale věřím, že k nám dorazí,“ doufá Svoboda.
Show na zimním stadionu i na Karlově náměstí
Srpnová akce bude rozdělena na dvě části: první z nich se uskuteční na Karlově náměstí, kde budou oba týmy slavnostně představeny, bude prostor pro autogramiádu a na doprovodný program.
„Poté se přesuneme na zimní stadion, kde od 17 hodin bude probíhat samotný zápas hvězd,“ uvedl Svoboda s tím, že slavnostní večer poté zakončí koncert na Karlově náměstí.
O akci je mezi fanoušky obrovský zájem. Přesto, že se vstupenky (750/1250 korun) začaly prodávat teprve o uplynulém víkendu, už je více než polovina z plánované kapacity 2 500 diváků pryč. „Za dva dny je prodáno stoprocentně padesát, možná šedesát procent vstupenek,“ uvedl Svoboda.
Majitelé permanentek a členové Horácké Slavie Třebíč mají dvacetiprocentní slevu. „Chceme poděkovat permanentkářům, kteří nám zůstali věrní v azylu Moravských Budějovic a zároveň ukázat, že nákup permanentních vstupenek se vyplatí, a to i v budoucnu,“ vysvětlil manažer klubu Horácká Slavia Třebíč Daniel Šlapák.