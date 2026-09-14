Třebíčská galerie Malovaný dům vystaví díla Luboše Janoty

Třebíčská galerie Malovaný dům připravuje výstavu děl výtvarníka Luboše Janoty. Třebíčský rodák žijící ve Švédsku letos oslavil 80. narozeniny. Vernisáž bude 23. září, výstava potrvá do 1. listopadu, uvedla ředitelka třebíčského městského kulturního střediska Nikola Černá.
Janota se narodil 24. ledna 1946, v Československu poprvé vystavoval až po sametové revoluci. V roce 1994 uspořádal samostatnou výstavu v Praze a v třebíčském Malovaném domě, do kterého se tak vrátí po více než 30 letech. "Výstava v Malovaném domě představí zejména aktuální práce na papíře, které vznikaly ve Švédsku, ale objeví se i dřívější práce, z nichž některé vznikly v německém Berlíně, kde čtyři měsíce tvořil," řekla k připravované výstavě Černá.
V 60. letech studoval Janota na Střední umělecko-průmyslové škole v Brně. Po okupaci v srpnu 1968 odešel do emigrace. Ve Stockholmu vystudoval mimo jiné obor malba a grafika na Královské akademii výtvarných umění.
„Během pobytu v Berlíně jsem čtyři měsíce maloval téměř bez přestávky. Menší obrazy vznikaly jeden za druhým, jako by se bály, že na ně nezbude místo. Dodnes na tu dobu vzpomínám s jistou závistí. Tehdy se zdálo, že obrazy vědí, kam jdou. Já jsem je jen nestíhal," řekl Janota.
Své studijní cesty podnikl také do Řecka, Itálie nebo Španělska a Maroka. Pobyty v jižních zemích ho inspirovaly v jeho starších dílech. V tvorbě se také snaží zachytit vnitřní svět člověka.