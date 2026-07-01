Třebíčská galerie otevřela výstavu brněnské umělecké rodiny Jedličků

V Třebíči dnes otevřeli výstavu Setkání generací. Představuje tvorbu malíře a sochaře Quirina Jedličky staršího (1923 - 2012), jeho synů a vnučky. K vidění jsou rozměrné malby, akvarely, sochy i plastiky z přírodnin. Výstava bude v Galerii Malovaný dům přístupná do 30. srpna.
"Čtyři tvůrčí osobnosti tvoří živý vnitřně provázaný celek, pro který platí, že řád inspiruje otázku, otázka se mění v ticho a ticho se poté rozezvučí v otevřený dialog. Umělecká rodina Jedličků je příkladem, že předávané tvůrčí dědictví spočívá ve schopnosti klást si stále nové otázky," řekl v úvodu vernisáže teoretik umění Petr Benda, který se na přípravě výstavy podílel.
K vidění jsou na ní především obrazy. Svojí velikostí v nich vynikají díla Petra Jedličky. Jejich optimistická barevnost je na nich v kontrastu s útrpnými grimasami postav, které znázorňují. Podle Bendy je to umělcova odpověď na těžkosti a složitosti života.
Petr Jedlička studoval sochařství na bulharské umělecké akademii v Sofii. Studium dokončil v roce 1978. Vedle sochařské a malířské tvorby se věnuje i keramice. Soustředí se na ztvárnění figur, hlav i krajin a zátiší.
Petrův bratr Quirin se vedle výtvarného umění věnuje i literární tvorbě. Je autorem několika básnických sbírek, včetně Nemám na vybranou vydané v roce 1995 a Úsměv klauna, která vyšla o deset let později. S Petrem jsou dvojčata. Narodili se v roce 1953. Jejich životům se blíž věnuje dokument Quirin: Osudu navzdory, který vznikl v roce 2021.
Na odkaz svého otce, strýce Quirina i dědečka Quirina Jedličky staršího (1923 - 2012) navázala osobitým výtvarným vyjádřením i Eliška Jedličková, která se narodila v roce 1998.
Rodina Jedličkova není návštěvníkům galerií na Vysočině neznámá. Pravidelně svoji tvorbu prezentují ve Velkém Meziříčí při Dnech otevřených ateliérů.
Malovaný dům s nárožním válcovým arkýřem a sgrafitovou výzdobou pochází z druhé poloviny 16. století. Je jednou z dominant třebíčského Karlova náměstí. Galerii v něm provozuje Městské kulturní středisko Třebíč.