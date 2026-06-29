Třebíčská nemocnice očekává, že příští rok už nebude její hospodaření ztrátové

Nemocnice Třebíč očekává, že příští rok nebude její hospodaření ztrátové. Pomoci jí k tomu mají doplňkové činnosti včetně ubytování, stravování či provozů lékárny a parkovišť. Vyplývá to z plánů krajských organizací, které dnes schválila krajská rada. Podle hejtmana Vysočiny Martina Kukly (ANO) je důležité, že se nemocnicím, nejen v Třebíči, daří nabírat pracovníky a mají to v plánu i v dalších letech.
"Je to zatím jen výhled, nemocnice neví, jak bude nastavena úhradová vyhláška," řekl hejtman k plánování hospodaření nemocnic. "Mám ale radost, že se nám daří nabírat jednak stipendisty, jednak nové lékaře," dodal hejtman. Dobrou motivací v náboru nových zaměstnanců jsou podle něj služební byty, které začal kraj pořizovat ve městech, kde provozuje svých pět nemocnic. Nákup šesti bytů v Třebíči schválil kraj tento měsíc.
Loni dostala třebíčská nemocnice kvůli ztrátě, do které se dostala, od svého zřizovatele půjčku 65 milionů korun. Letos jí kraj půjčil 120 milionů korun. Kromě toho zvýšil i příspěvek na provoz.
Letošní plánovaná ztráta třebíčské nemocnice z její hlavní činnosti je téměř 79 milionů korun. Sníží ji zisk z doplňkové činnosti asi 32,6 milionu korun. Příští rok je předpokládaná ztráta z hlavní činnosti 30 milionů korun, ale zisk z doplňkové činnosti 37 milionů korun. Podle předloženého plánu by měla mít nemocnice ve své hlavní činnosti vyrovnanou bilanci v roce 2028, kdy počítá s náklady a výnosy 1,85 miliardy korun.
Přepočtený počet zaměstnanců Nemocnice Třebíč je 967, do dvou let jich chce mít 1040. S růstem počtu pracovníků ale souvisí i růst mzdových nákladů. Umocněný je nedostatkem zdravotníků, což tlačí odměňování vzhůru. Mzdové náklady v nemocnici podle předpokladu porostou meziročně o sedm procent. Letos je na ně v plánu přes 852 milionů korun.
Ztrátu pro letošní rok plánují i nemocnice v Havlíčkově Brodě a Novém Městě na Moravě na Žďársku. Obě krajská zařízení počítají pro příští rok s vyrovnaným hospodařením. Nemocnice Pelhřimov plánuje vyrovnané hospodaření v roce 2028. Poslední krajská nemocnice, která je v Jihlavě, chce vyrovnaně hospodařit letos i v následujících letech. Loni byla v zisku.