Třebíčská průmyslová škola bude mít opravenou jídelnu a nové učebny

Několik let připravované rozšíření Střední průmyslové školy Třebíč, spojené s její opravou, by mělo začít letos v srpnu. Odhadované náklady jsou podle hejtmana Vysočiny Martina Kukly (ANO) 171 milionů korun. Kraj Vysočina hledá firmu, která opraví kuchyni a jídelnu a vybuduje nástavbu na pavilonu učeben, kterých má krajská škola s více než 1250 žáky nedostatek.
Stavební práce by měly trvat 18 měsíců. "Zahájení předpokládáme v srpnu 2026, takže vypisujeme veřejnou zakázku na dodavatele," řekl hejtman. Jídelna ani kuchyně nebude při rekonstrukci v provozu. Škola podle ředitelky Petry Hrbáčkové zajistí žákům stravování jinde. Obědy uvařené v jiném zařízení ve městě budou kuchařky vydávat v provizorní výdejně s omezenou kapacitou. Škola zvažuje i zřízení obědových koutků, kde bude možné jíst jídlo přinesené z domova.
Zletilí žáci, kteří mohou bez dozoru opustit školu, budou moci využívat jídelnu třebíčské veterinární, zemědělské a zdravotnické střední školy. "O poskytnutí uvařené stravy jednáme s centrální jídelnou v Třebíči, která má volnou kapacitu. Ale samozřejmě naše pracovnice budou muset v centrální jídelně vypomoci. Pak máme i další záložní zdroje včetně Nemocnice Třebíč," řekla Hrbáčková.
Díky nástavbě pavilonu škola získá odbornou laboratoř a tři kmenové učebny. Rozšířit školu je nutné i kvůli oboru energetika, který se zaměřuje na elektromobilitu a obnovitelné i jaderné zdroje energie. Program vznikl ve spolupráci s Jadernou elektrárnou Dukovany, ve které se chystá stavba dvou nových jaderných bloků. Žáci mohou v elektrárně dělat odbornou praxi. "Ale není to jen o oboru energetika. Chybí nám kmenové učebny pro všechny žáky," uvedla ředitelka.
Škola má vlastní autoškolu a stanici technické kontroly. Žáky vzdělává v devíti oborech zakončených maturitní zkouškou a v pěti učebních oborech. Zájem o studium je podle ředitelky velký. Letos poprvé zavedla přijímací zkoušky i na učební obory. "A to hlavně z toho důvodu, že učební obory máme poměrně náročné, ať jsou to automechanici nebo elektrikáři. Jsou to obory, u kterých je nutné něco opravdu umět," dodala Hrbáčková. Na školu tak podle ní nastoupí žáci se skutečným zájmem o obor.