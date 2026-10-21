Třebíčské muzeum se věnuje lokalitě zaplavené Dalešickou přehradou

Muzeum Vysočiny Třebíč (MVT) připravuje workshop věnovaný historii území zaplaveného Dalešickou přehradou. Jeho součástí bude i čtvrteční komentovaná procházka, uvedla za muzeum Hana Milostná. Na mapování osudů zaniklých obcí, mlýnů a osad v údolí řeky Jihlavy, které zmizely kvůli stavbě přehrad a Jaderné elektrárny Dukovany, pracuje MVT s Akademií věd.
Okolím Kozlan bude ve čtvrtek provázet Petr Herbrych a Zdeněk Prukner. Sraz zájemců je v 9:00 na autobusové zastávce v Kozlanech. Zájemci se dozvědí o historii mlýnů, které u řeky stávaly, i o hojně využívaných chatách trampských osad.
"Bude tam asi osm zastavení. Kvůli počasí máme naplánované dvě varianty, kratší a delší. Povíme si i příběhy lidí, chatařů. A budeme si všímat starých cest, které tam byly před zaplavením, některé dle nálezů už od pravěku," řekl ČTK Prukner.
Stavbě jaderné elektrárny Dukovany ustoupily do roku 1980 vesničky Skryje, Lipňany a Heřmanice. Mnoho historických objektů včetně mlýnů zaniklo kvůli přehradám Dalešice a Mohelno budovaným v 70. letech minulého století.
Muzeum i akademici se věnují základnímu výzkumu i rozhovorům s pamětníky. Na workshopu, který se v třebíčském Šmeralově statku uskuteční v pátek, se bude hovořit i o výzkumech jiných zaniklých lokalit v Česku, třeba o jihomoravském Mušovu, který překryla nádrž Nové Mlýny.
Výzkumný projekt pro veřejnost završí výstava připravovaná na příští rok.