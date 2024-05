Rozbitá silnice u Rudíkova bude bezpečnější, zmizí i dva „skokanské můstky“

Tato silnice se pyšnila mezi místními řidiči i pozoruhodností, již někteří ironicky označovali za atrakci, takzvané „dva skokanské můstky“. Byly to dva ostřejší prahy silnice, při jejichž projetí dostatečnou rychlostí se auto letmo ocitlo na okamžik pár centimetrů nad vozovkou – a lidé v autě prožívali euforické, či naopak nelibé pocity jako na pouťové houpačce.

Horšími vlastnostmi silnice však byl její povrch v dezolátním stavu, zmatečná odbočka na Nárameč, a především dvě nebezpečná nepřehledná napojení ze silnice v ostrém úhlu na zmíněný Rudíkov.

Starosta: Rádi to přetrpíme

To první by mělo zmizet už nyní přestavbou napojení blíže k Třebíči. Připojení bude nově kolmé, křižovatka bude posunuta do místa s lepším výhledem a na silnici II/360 přibude odbočovací pruh.

„Sice máme teď v obci zvýšenou frekvenci dopravy, protože je tady objížďka kvůli uzavírce, ale to rádi přetrpíme, protože to takříkajíc nakolmení křižovatky je pro nás dost zásadní. Nehody tam byly co chvíli, je to rizikové místo, kde se navíc bohužel jezdí dost rychle,“ podotkl starosta Rudíkova Zdeněk Souček.

Druhé napojení Rudíkova za obcí blíž směrem k Velkému Meziříčí se bude ve stejném duchu přestavovat při pokračování generálky této silnice pravděpodobně v přespříštím roce. Rudíkov pak získá i v místě u hřbitova přes silnici II/360 nový přechod pro chodce s tlačítkovým semaforem. Tam obec chtěla podchod, ale jeho spolufinancování ze strany kraje se nepodařilo Rudíkovu prosadit pro údajně malou frekvenci chodců. „Tudy chodí děti i dospělí od Rudíkova do přírody, tím směrem jsou také oblíbené trasy cyklistů,“ upozornil Souček.

Vyjednávání mezi obcí, investorem a policií ještě bude ohledně povolené rychlosti u Rudíkova. „Nyní je tam sedmdesátka, uvažuje se o devadesátce, ale s tím nesouhlasíme a budeme požadovat ponechání sedmdesátky. Budeme tam chtít nechat postavit taky protihlukovou stěnu,“ zdůraznil rudíkovský starosta.

„Projektová dokumentace nyní vzniká, závazné bude vyjádření policie. Jak to bude vypadat, budeme vědět tak po letních prázdninách,“ řekl Stanislav Juránek z krajského odboru dopravy.

Stavět se bude rovněž u rybníka poblíž zmíněné odbočky na Nárameč. „Vybudována bude i vážní zóna nedaleko rybníka Březina sloužící ke kontrole nákladní dopravy,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro dopravu Miroslav Houška.

Modernizace silnice bude stát 171 milionů korun, po obnoveném úseku by se řidiči měli poprvé projet letos v listopadu. Úplné dokončení této první etapy je v předpokladu pro červen roku 2025.

Připomeňme, že další zóny pro kontrolu přetíženosti nákladních automobilů jsou například u silnice II/602 u odbočky na Luka nad Jihlavou, podobně také u Řehořova a též na odpočívadle stejné silnice u Olešné na Pelhřimovsku.

Cestáři teď staví i nový most

Jaká další silniční napojení na D1 na Vysočině nyní silničáři mají v práci? Největší stavbou je oprava silnice II/130 z Ledče nad Sázavou přes Hojanovice na D1 u Koberovic. „Je tam rozbitý povrch, ale dělá se i komplet rekonstrukce vozovky,“ sdělil náměstek Houška.

Opravu čekají rovněž silnice v okolí dálnice D1 v okrsku Větrného Jeníkova či u Měřína, poškozené v předchozích letech při generální rekonstrukci dálnice.

Nový most nyní staví cestáři u historicky zajímavého Nohavického mlýna nedaleko Herálce na Humpolecku na silnici II/348, která je jednou za alternativních tras při kolapsu dálnice D1. U mlýna až dosud sloužil dopravě starý kamenný klenutý most. Ten byl však úzký, takže kvůli nepřehlednému místu byl v tomto úseku silnice před dvěma roky nařízen nekomfortní jednosměrný provoz, protože se tam dvě vozidla vzájemně nevyhnula.

Historický klenutý most bude po dokončení nového mostu stržen a rozebrán. „Uzavírka je tam do konce září. Vozovka zde bude napřímena a rozšířena na 6,5 metru šířky, aby se tam dalo jezdit obousměrně,“ řekl Tomáš Mátl z Krajské správy a údržby silnic. Přeložka asi třísetmetrového úseku silnice bude stát 20 milionů korun.