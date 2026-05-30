Tři Studně si Otvíráním studánek připomněli skladatele Bohuslava Martinů

U obce Tři Studně na Žďársku se dnes konalo Otvírání studánek. Zazněla i stejnojmenná kantáta Bohuslava Martinů, který v obci v roce 1938 pobýval. Od premiérového uvedení jeho skladby letos uplynulo 70 let. U studánek Barborka a Vitulka ji dnes zazpíval sbor Continuo Pardubice, který se Otvírání Studánek účastnil už před dvěma lety, řekla ČTK jeho sbormistryně Lucie Gregorovič Fárová.
"Je to moc krásný pocit být na místě, kde pobýval Bohuslav Martinů s Vítězslavou Kaprálovou. Otvírání studánek zpíváme opravdu moc rádi. Pro mě je to srdcová záležitost, protože ji zpívám od útlého dětství, kdy jsme ji v dětském sborů zpívala pod mým dědečkem Vlastislavem Novákem, stejně jako většina zpěváků, kteří jsou dnes zde," řekla Gregorovič Fárová.
Slavnost uskutečněnou už v 50. letech minulého století v obci obnovili v roce 1993, od té doby se koná pravidelně, řekl starosta obce Miloš Brabec. O slavnost i odkaz skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové, která skladatele Martinů do Tří Studní pozvala, podle něj usilovně pečuje Josef Kaprál, skladatelčin bratranec.
Otvírání studánek je jarní lidovou tradicí spojenou s jejich čištěním. Symbolizovalo zahánění nemocí a zlý sil a přijímání štěstí do života. Lidovým obyčejem se nechal inspirovat básník Miloslav Bureš, přítel skladatele Martinů. V roce 1954 na břehu rybníka Sykovce ve Třech Studních napsal Píseň o studánce Rubínce. Martinů ji mírně zkrátil a změnil její název. Skladbou si připomněl svůj rodný kraj a dobu, kterou strávil ve Třech Studních.
Slavnost dnes ve 14:00 začala v místech, kde stojí i pamětní kámen Kaprálové. Vystoupil na ní také folklorní soubor Komíňáček Brno nebo děti ze základní a mateřské školy v Křižánkách.
"Lidé se k nám rádi vrací, dokonce jsme tady v posledních letech měli i výpravu z Austrálie. Má to zvuk a význam i pro účinkující soubory," řekl starosta.
Studánky a její okolí místní pravidelně udržují. Kontroluje se taky kvalita jejich vody. "Voda je zatím pitná, ale trápí nás sucha, jako všude v okolí. Vody je míň. Jedním z důvodů byl i kůrovec a celkové oslabení funkce lesa. A ani sněhu už nebývá přes zimu dost," dodal starosta.