Trolejová doprava se v Jihlavě dál rozšíří, město dostalo dotaci

Další nové trasy pod trolejovým vedením by v Jihlavě výhledově měly přibýt do roku 2028 či 2029. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Modernizován ale bude také úsek v jižní části třídy Legionářů.

„Nové trakční trolejové vedení tedy zajistí dopravní obsluhu terminálu od křižovatky ulic Havlíčkova a Pražská. Přes nový dopravní terminál povede po nové propojovací komunikaci až po křižovatku třídy Legionářů a ulice Fritzova,“ popsala mluvčí magistrátu Lucie Maxová.

Dále bude podle ní modernizován navazující úsek trolejového vedení v jižní části třídy Legionářů, kde vznikne oboustranná zastávka MHD s přechodem pro chodce.

„Počítá se i s úpravou trolejového vedení formou doplnění stop v křižovatce třídy Legionářů a ulice Tolstého,“ doplnila Maxová.

Cílem projektu je dle jejích slov rozvoj městské mobility, zvýšení kvality infrastruktury drážní dopravy v Jihlavě a zlepšení obslužnosti v širším centru. Magistrát získal na projekt dotaci v předpokládané výši 68,7 milionu korun.

Většinu nákladů zaplatí Evropská unie

Dopravní inženýři chtějí z nádraží Jihlava město udělat do budoucna terminál – tedy hlavní uzel veřejné dopravy na vlastním území města, zvláště poté, co by sem v dalších letech měly být přivedeny i koleje vysokorychlostní tratě.

Do nynějšího prostoru nepoužívaného nákladového prostoru nádraží Jihlava město by mělo být za pár let teoreticky přemístěno rovněž autobusové nádraží.

Výší stávající investice 1,7 miliardy korun se jedná o jednu z největších soudobých dopravních staveb na Vysočině. Osmdesát procent nákladů zaplatí Evropská unie.