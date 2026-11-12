Na Vysočině mohou lidé v sobotu darovat potřebným jídlo ve 40 obchodech

Na Vysočině mohou zákazníci darovat v sobotní sbírce potraviny a drogerii lidem v nouzi ve čtyřech desítkách obchodů. Sbírku pravidelně ve všech krajích organizují potravinové banky. Na Vysočině docházejí potravinové bance trvanlivé potraviny. Zásoby cukru, mouky a oleje už nemá žádné. ČTK to řekla koordinátorka potravinové pomoci banky Eva Šilhanová. V loňském podzimním kole sbírky získala banka podle výroční zprávy 22,1 tuny zboží, vybírat ho pomáhalo přes 200 dobrovolníků.
Potravinová banka Vysočina, která sídlí ve Světlé nad Sázavou, vloni převzala 1032 tun přebytečných potravin a jiného zboží, meziročně to bylo o 130 tun víc. Tradiční jarní a podzimní kola celostátní sbírky jsou pro banku hlavním zdrojem potravin s delší lhůtou spotřeby.
"Potraviny z obchodu svážíme celoročně, ale to jsou hlavně čerstvé potraviny, to znamená pečivo, ovoce, zelenina. Těch trvanlivých je minimum," uvedla Šilhanová. Dodala, že kromě mouky, cukru a oleje by banka potřebovala například trvanlivé mléko, konzervy, kosmetiku pro nejmenší děti, ovocné kapsičky, přesnídávky. Vzhledem k tomu, že se blíží mikulášská nadílka a Vánoce, uvítá i sladkosti pro děti.
Potravinová banka bude ve spolupráci s neziskovými organizacemi zajišťovat sbírku ve 26 obchodech. Další obchody zajišťují sbírku svými lidmi a v některých budou jen sběrné boxy za pokladnami. Počet zapojených obchodů se podle Šilhanové výrazněji nemění.
Vybrané jídlo a drogerie jsou určené lidem, u nichž nárok na pomoc ověří sociální odbor nebo neziskové organizace. Například jihlavská oblastní charita vydala letos do října 1395 potravinových balíčků pro 574 lidí. Balíčky s hygienickými potřebami dostalo 403 lidí. "Nejvíc chodí rodiče samoživitelé, osamělí senioři, rodiny v tíživé situaci nebo lidé bez domova. Někteří chodí opakovaně – balíčky mohou dostat jednou za měsíc," uvedla koordinátorka sbírky Adéla Bělunková na webu města.
Z potravinové banky na Vysočině loni odebíralo jídlo a jiné zboží 77 organizací, které je dál rozdělovaly. Pomoc dostalo 12.500 lidí. Letos počet odběratelských organizací stoupl na 88.
Potravinová banka na Vysočině byla založená v roce 2013. Z Ledče nad Sázavou se nedávno přestěhovala do větší budovy ve Světlé nad Sázavou. Má tam například i dva velké chladicí boxy, díky nimž může zachránit o něco víc ovoce a zeleniny nebo třeba i jogurty. Banka zaměstnává 30 lidí, větší část je se zdravotním postižením.