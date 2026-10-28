Týden svobody na Vysočině připomenou knihovny i galerie

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě se 11. listopadu připojí k akci Týden svobody besedou s publicistou Petrem Koubským, informoval za knihovnu Petr Bobek. Ke kampani pořádané počtvrté spolkem Díky, že můžem se na Vysočině připojí i oblastní galerie v Jihlavě nebo pelhřimovská knihovna.
Koubského beseda v Havlíčkově Brodě zájemce provede vývojem vědy po roce 1989. Otevře témata důvěry ve vědu, klimatické krize nebo nástupu umělé inteligence.
Oblastní galerie Vysočiny připravuje na 17. listopad tvořivou dílnu na téma svobody. Naváže na aktuální výstavu věnovanou jihlavskému rodákovi Jiřímu Příhodovi, kterou galerie v září otevřela své opravené prostory. Výstava představuje umělcovu tvorbu z let 1985 až 1988, jejíž podstatou byly umělecké zásahy v lese u hradu Roštejn na Jihlavsku. Už promýšlení děl bylo podle kurátorky výstavy Lucie Nováčkové pro umělce jistým únikem do svobody, když byl jako voják zavřený v kasárnách. "A druhou rovinou je to, že všechny ty performance vznikaly v době totality, potají a částečně se strachem, že ho někdo chytí. Ty věci jsou dnes možná víc relevantní, než kdy předtím, protože celá umělecká scéna diskutuje nad strachem ze ztráty finančních podpor díky grantům. A tyto věci vznikaly bez jakékoli podpory. Na jednu stranu je to signál, že to jde, na druhou stranu to v sobě má jistý varovný aspekt," dodala Nováčková.
Program v galerii bude podle její mluvčí Jany Jarošové tradičně určený hlavně dětem. Doplní ho lampionový průvod, jednou z jeho zastávek bude památník nespravedlivě souzeným v 50. letech minulého století. Vznikl před dvěma lety z iniciativy dětí při projektu Zaváté šlépěje, na kterém galerie spolupracovala.
Pelhřimovská knihovna se k Týdnu svobody připojí výstavami Jizvy a Dopisy z vězení! Prostřednictvím osobních příběhů, autentických svědectví a vzpomínek obě výstavy přiblíží období komunistického režimu i jeho rozklad. Výstavy budou přístupné od 2. do 30. listopadu.
Symbolickým startem letošního Týdne svobody bude 11. listopadu předávání Cen Jana Opletala v pražské La Fabrice. Studentská komora Rady vysokých škol a spolek Díky, že můžem ocení mladé lidi za výjimečný přínos při studiu a občanskou angažovanost.
Týden svobody se koná vždy od 11. do 17. listopadu a rozšiřuje tradiční oslavy Dne boje za svobodu a demokracii připadajícího na 17. listopad.