Galerie a muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod využije repliku chlebové pece v areálu Vlkovsko k adventnímu programu, budou se péct perníčky. Vánoční pečení se podle mluvčího galerie Filipa Prokopa uskuteční letos počtvrté. Bude 6. prosince od 14:00 do 16:00. O dva dny dřív otevře muzeum vánoční výstavu.
"Ta se do muzea vrací po dvou letech a opět návštěvníkům přiblíží předměty spojené s Vánocemi a zimním obdobím v 19. a 20. století," uvedl Prokop. K vidění budou vánoční stromky ozdobené v duchu různých období, stojánky na stromečky, betlémy, louskáčky na ořechy, hračky a další dárky.
Vedle křesťanských Vánoc muzeum ve svých sklepních výstavních prostorách připomene i pohanské oslavy zimního slunovratu.
Zimní slunovrat nastává, když je severní polokoule Země nejvíc odkloněná od Slunce. Po něm se začínají pozvolna prodlužovat dny a krátit noci. Na území dnešního Česka oslavovali slunovrat třeba Keltové a později Slovani, kteří slavili zrození mladého boha Slunce - Dažboga. Slunovrat nastává nejčastěji 21. nebo 22. prosince.
V areálu experimentální archeologie Vlkovsko u rybníku Cihlář postavili pracovníci muzea nejprve v roce 2016 sklářskou pec kvůli odbornému výzkumu, zároveň chtěli upozornit na význam sklářské výroby v regionu. Později přibyly další pece včetně chlebové a pece na keramiku. Některé i na tavbu železa.