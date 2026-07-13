U Habrů na Havlíčkobrodsku se srazila tři auta, dva lidé se zranili

Na obchvatu obce Habry na Havlíčkobrodsku se dnes dopoledne srazila tři nákladní auta. Dva lidé se při nehodě zranili. Silnice je neprůjezdná, policisté auta odklánějí na objízdnou trasu. Informovala o tom mluvčí policie Michaela Lébrová.
Nehoda se stala po 10:00 a obousměrně uzavřela hlavní tah mezi Havlíčkovým Brodem a Čáslaví. Na silnici se také vysypalo převážené pivo. K nehodě vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému. "Dechové zkoušky byly u řidičů negativní. Příčinu a veškeré okolnosti dopravní nehody šetříme," dodala Lébrová.