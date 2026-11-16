V předvečer svátku 17. listopadu se u památníku v Jihlavě sešla asi stovka lidí

Autor: ČTK
  18:18aktualizováno  18:18
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

Sametovou revoluci a Mezinárodní den studentstva si dnes v Jihlavě připomněla asi stovka lidí. V předvečer svátku 17. listopadu se sešli u památníků Klíčů. Jeho vybudování před lety inicioval předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Symbolizuje podle něj i otevření cesty k demokracii, na kterou se společnost v roce 1989 vydala, i když je to pořád cesta komplikovaná.

Ve svém projevu dnes mimo jiné zdůraznil, že svobodné fungování země je v zájmu všech lidí, bez ohledu na volební preference. "Jenom někteří si to nechtějí přiznat, protože by se pak před sebou museli zastydět. A my se neradi stydíme, když je to pak navíc ještě vidět. Ale možná je to někdy ta největší odvaha zastydět se a dát se správnou cestou," řekl Vystrčil, který je senátorem za obvod Jihlava.

Svátek 17. listopadu by podle něj měl zůstat oslavou a zdrojem pozitivní energie, i když mu letos předcházely statisícové protesty. V neděli mířily na podporu veřejnoprávních médií i proti způsobu vlády koalice ANO, SPD a Motoristů. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes uvedl, že nevyhoví požadavkům spolku Milion chvilek z demonstrace na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela Sněmovny a na odebrání ministerstva obrany hnutí SPD.

Reakce vlády na protesty podle Vystrčila adekvátní nebyla. "Ať jsem ve vládě, nebo ve vládě nejsem, vždycky bych měl pozorně naslouchat tomu, co lidé říkají, zvlášť když jsou jich statisíce, a přemýšlet o tom, zda náhodou třeba nemohou mít pravdu, nebo nemají aspoň trochu pravdy," míní.

Památník v podobě svazku klíčů, který vytvořil sochař Radomír Dvořák, byl u řeky Jihlavy osazen před 11 lety. Zvoněním klíči lidé na demonstracích v roce 1989 vybízeli k odchodu komunistické vůdce. Setkání u památníku se koná pravidelně. Pořádá ho Spolek pro navrácení sochy TGM do Jihlavy. Dnes bylo při setkání možné také podpisem petice podpořit iniciativu Státe, vymáhej, která upozorňuje na miliardové dotace pro holding Agrofert. Podle soudů byly vypláceny neoprávněně, ale stát je nevymáhá zpět, přitom lhůta pro to u některých z nich skončí už příští rok, uvedla spoluautorka petice a poslankyně Eva Decroix, která v Parlamentu stejně jako Vystrčil zastupuje ODS.

Agrofert dříve vlastnil předseda ANO a nynější premiér Andrej Babiš. V únoru s cílem vyřešit střet zájmů vložil firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust, podle Evropské komise ale tento postup situaci dostatečně neřeší. Babiš trvá na tom, že Agrofert nevlastní. Firma opakovaně uvádí, že dotace čerpá oprávněně. "Nadále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákony a s dotačními pravidly. A tak budeme postupovat i nadále," uvedl v září mluvčí holdingu Pavel Heřmanský.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily pravidelnou celoplošnou deratizaci, při které ošetřily 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a...

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha má po 70 letech nový hřbitov. Lidem připomíná lodní okénka nebo jaderný reaktor

Nový hostivařský hřbitov

Kulaté otvory ve vysokých betonových zdech připomínají lodní kajuty, někomu možná i jaderný reaktor. Nový hřbitov v pražské Hostivaři je ale především promyšleným pietním místem, které chrání...

Konec chlouby za miliardy: Zamíří nejdražší lokomotivy Českých drah do šrotu?

Dvacet elektrických lokomotiv řady 380, známých také pod přezdívkou „Emil...

Měly představovat vrchol českého železničního strojírenství a stát se moderní oporou dálkové dopravy. Dvacet elektrických lokomotiv řady 380, známých také pod přezdívkou „Emil Zátopek“, čeká už za...

Ve Vimperku začal hlavní program 12. ročníku literárního festivalu Šumava Litera

ilustrační snímek

Ve Vimperku na Prachaticku dnes začal hlavní program literárního festivalu Šumava Litera. Přehlídka vyvrcholí v sobotu 21. listopadu vyhlášením nejlepších knih...

16. listopadu 2026  19:14,  aktualizováno  19:14

V jižních Čechách o sebe zavadily vlaky. Provoz na trati byl asi 2,5 hodiny zastavený

Ve stanici Hluboká nad Vltavou na trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní o...

Ve stanici Hluboká nad Vltavou na trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní o sebe dnes kvůli nepovolené jízdě zavadily vlaky. Nikdo není zraněný, soupravy se nesrazily a hlášeno není ani jejich...

16. listopadu 2026  18:12,  aktualizováno  20:37

V předvečer svátku 17. listopadu se u památníku v Jihlavě sešla asi stovka lidí

V pĹ™edveÄŤer svĂˇtku 17. listopadu se u pamĂˇtnĂ­ku v JihlavÄ› seĹˇla asi stovka lidĂ­

Sametovou revoluci a Mezinárodní den studentstva si dnes v Jihlavě připomněla asi stovka lidí. V předvečer svátku 17. listopadu se sešli u památníků Klíčů....

16. listopadu 2026  18:18,  aktualizováno  18:18

Dopravní peklo kvůli uzavřeným tunelům brzy skončí. Do tubusů se vrátí ostrý provoz

Běžně tudy projíždějí proudy aut při cestě z nebo do Brna, od pondělí je však...

Kompletní uzavírka Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky na jihozápadě Brna v pátek po dlouhých 40 dnech skončí. Do tubusu se od soboty vrátí ostrý provoz, auta budou jezdit standardně oběma tubusy.

16. listopadu 2026  17:12,  aktualizováno  19:29

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V České Lípě kritizovali zastupitele za odchod z ANO po volbách

ilustrační snímek

Tři zastupitelé, kteří byli zvoleni v České Lípě na kandidátce ANO, ale poté hnutí opustili, dnes kvůli tomu čelili na ustavujícím zastupitelstvu města...

16. listopadu 2026  17:23,  aktualizováno  18:31

Rok 2027 ovládne ohnivá Koza. Podle čínské tradice přeje klidu, vztahům i odvaze

Symbolem pro čínský horoskop 2027 je koza.

Laskavost, vnitřní síla a touha po harmonii. S těmito vlastnostmi spojuje čínská tradice Kozu, která bude symbolem roku 2027. Tentokrát ji doprovodí prvek ohně. Její vláda ale nezačne o silvestrovské...

16. listopadu 2026  18:18

Na jihu Čech vzrostl počet pacientů s akutními respiračními onemocnění

ilustrační snímek

V Jihočeském kraji v posledním týdnu prudce vzrostl počet pacientů s akutními respiračními onemocněními. Nyní jich připadá 1036 na 100.000 obyvatel. Je to o...

16. listopadu 2026  16:17,  aktualizováno  16:17

Báli se, že ho vichřice zlomí. Teď vánoční smrk dorazil na pardubické náměstí

V pondělí 16. listopadu se tenhle smrk přestěhoval ze Spojila na Pernštýnské...

Pernštýnské náměstí v Pardubicích už má svou letošní pečlivě vybranou vánoční dominantu. V pondělí dopoledne dorazil za doprovodu městské policie a pracovníků Služeb města Pardubic třináct metrů...

16. listopadu 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Lehni si tam! Parta hecovala kamaráda, který hazardně přecházel silniční tah

Parta hecovala kamaráda, který hazardně přecházel silniční tah

Ostravští policisté se zabývají počínáním nezletilých na místní dopravní tepně v Rudné ulici. Skupina dětí zde hecovala chlapce, který bohorovně přecházel vytíženou silnici, přičemž také musel...

16. listopadu 2026  17:32

Festival současné ilustrace, komiksu a videoher v Ústí se letos zaměří na sopky

ilustrační snímek

V Ústí nad Labem bude od pátku do neděle 11. ročník Festivalu současné ilustrace, komiksu a videoher (FIK). Tématem letošního ročníku jsou Sopky, které propojí...

16. listopadu 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Segway Powersports si při svém debutu na SCORE Baja 1000 zajistila první a druhé místo ve třídě 2

16. listopadu 2026  17:19

Policie při sobotním měření hlučnosti aut v Benešově uložila 20 pokut

ilustrační snímek

Policisté při sobotních kontrolách účastníků tuningového srazu v Benešově uložili více než 20 pokut. Třem vozidlům omezili platnost technické způsobilosti a...

16. listopadu 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×