Sametovou revoluci a Mezinárodní den studentstva si dnes v Jihlavě připomněla asi stovka lidí. V předvečer svátku 17. listopadu se sešli u památníků Klíčů. Jeho vybudování před lety inicioval předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Symbolizuje podle něj i otevření cesty k demokracii, na kterou se společnost v roce 1989 vydala, i když je to pořád cesta komplikovaná.
Ve svém projevu dnes mimo jiné zdůraznil, že svobodné fungování země je v zájmu všech lidí, bez ohledu na volební preference. "Jenom někteří si to nechtějí přiznat, protože by se pak před sebou museli zastydět. A my se neradi stydíme, když je to pak navíc ještě vidět. Ale možná je to někdy ta největší odvaha zastydět se a dát se správnou cestou," řekl Vystrčil, který je senátorem za obvod Jihlava.
Svátek 17. listopadu by podle něj měl zůstat oslavou a zdrojem pozitivní energie, i když mu letos předcházely statisícové protesty. V neděli mířily na podporu veřejnoprávních médií i proti způsobu vlády koalice ANO, SPD a Motoristů. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes uvedl, že nevyhoví požadavkům spolku Milion chvilek z demonstrace na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela Sněmovny a na odebrání ministerstva obrany hnutí SPD.
Reakce vlády na protesty podle Vystrčila adekvátní nebyla. "Ať jsem ve vládě, nebo ve vládě nejsem, vždycky bych měl pozorně naslouchat tomu, co lidé říkají, zvlášť když jsou jich statisíce, a přemýšlet o tom, zda náhodou třeba nemohou mít pravdu, nebo nemají aspoň trochu pravdy," míní.
Památník v podobě svazku klíčů, který vytvořil sochař Radomír Dvořák, byl u řeky Jihlavy osazen před 11 lety. Zvoněním klíči lidé na demonstracích v roce 1989 vybízeli k odchodu komunistické vůdce. Setkání u památníku se koná pravidelně. Pořádá ho Spolek pro navrácení sochy TGM do Jihlavy. Dnes bylo při setkání možné také podpisem petice podpořit iniciativu Státe, vymáhej, která upozorňuje na miliardové dotace pro holding Agrofert. Podle soudů byly vypláceny neoprávněně, ale stát je nevymáhá zpět, přitom lhůta pro to u některých z nich skončí už příští rok, uvedla spoluautorka petice a poslankyně Eva Decroix, která v Parlamentu stejně jako Vystrčil zastupuje ODS.
Agrofert dříve vlastnil předseda ANO a nynější premiér Andrej Babiš. V únoru s cílem vyřešit střet zájmů vložil firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust, podle Evropské komise ale tento postup situaci dostatečně neřeší. Babiš trvá na tom, že Agrofert nevlastní. Firma opakovaně uvádí, že dotace čerpá oprávněně. "Nadále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákony a s dotačními pravidly. A tak budeme postupovat i nadále," uvedl v září mluvčí holdingu Pavel Heřmanský.