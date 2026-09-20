U Podmoklan v CHKO Železné hory přes letošní sucho rozkvetly stovky hořců

U Podmoklan na Havlíčkobrodsku v CHKO Želené hory dnes ochránci přírody ukázali zájemcům hořce brvité. Kvůli suchu je dohledali jinde než tam, kde tradičně rostly. Sytě modrých květů na některých loukách napočítali i několik stovek. V Česku patří hořce a hořečky mezi ohrožené druhy. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) letošek vyhlásil Rokem hořců, aby upozornil na kritický stav populací těchto rostlin a hořec brvitý se rozhodnutím České botanické společnosti stal rostlinou roku.
Dopolední vycházku za hořci u Podmoklan pořádala chotěbořská organizace ČSOP. Průvodcem byl botanik Luděk Čech, její člen a pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na Vysočině.
"Když procházel ten rok hořců a hořečků, tak jsme si všichni botanici říkali, no, to bude katastrofa, protože je sucho a vedro a všechny ty kytky uschnou a nic nebude," řekl. Nejistá byla také plánovaná vycházka za hořci u Podmoklan, kde rostly na příkřejších opukových svazích, teď ale hodně proschlých. "Na několika těch tradičních lokalitách jsme neviděli nic. Letos jsou v daleko lepším stavu na vlhčích stanovištích," uvedl.
U Podmoklan s vápnitým podložím je řada biotopů, které se podle Čecha jinde na Vysočině moc nevyskytují. Vzhledem k tomu, že to je pramenná oblast pitné vody, tam také zemědělci nemohou pozemky tolik hnojit. Na travnatých svazích dnes byly místy vidět například i kvetoucí ocúny.
Hořce mají rádi sušší nízké trávníky. "Je to tradiční kytka pastvin a takových těch drobně narušovaných míst v okolí vesnic, jako jsou úvozové cesty," uvedl Čech. Hořce kvetou až druhý rok. Na suchých stráních teď kvůli velkému nedostatku vláhy drobné jednoleté rostliny usychají a ty, které přežijí, uschnou druhý rok, když ženou do květu.
Hořců a hořečků podle ochránců přírody obecně ubývá především kvůli změně využívání krajiny. Mnoho luk, kde rostly, bylo rozoraných, zalesněných nebo zastavěných. Škodí jim i to, když se na loukách nehospodaří a zarůstají. Hořce potřebují nízké trávníky rozrušované třeba i kopyty dobytka. Podrobnosti jsou na webu ČSOP.