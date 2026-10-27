U rybníka na Třebíčsku kraj osadí trvalé zábrany, ochrání žáby a čolky před auty

U rybníka Jarošovský Kacíř na Třebíčsku osadí Kraj Vysočina trvalé zábrany, které budou navádět migrující žáby a čolky do nových propustků pod silnicí. Cílem dotovaného projektu za 5,7 milionu korun je výrazné snížení úhynu těchto ohrožených druhů pod koly aut na silnici mezi Zárubicemi a Lipníkem. Stavbaři práce dokončí příští rok v únoru, uvedl kraj na webu. Podobný projekt na ochranu obojživelníků kraj dříve uskutečnil u Kamenice na Jihlavsku.
Jarošovský Kacíř patří mezi cenné přírodní lokality s vysokým počtem a různými druhy obojživelníků. Dočasné zábrany, které v blízkosti rybníka osazovali ochránci, nezachytí všechny fáze migrace těchto živočichů.
Trvalé zábrany pomohou chránit nejen ohrožené ropuchy obecné, ale také silně ohrožené skokany zelené a čolky nebo kriticky ohroženého skokana ostronosého. "Opatření navíc prospěje i dalším drobným živočichům," uvedla radní kraje Andrea Peňáz (nestr., zvolená na kandidátce SPD, Trikolora a PRO). Dotace z operačního programu Životní prostředí pokryje 70 procent nákladů tohoto projektu.
Osazení zábran iniciovali ochránci přírody. "Docházelo tam k velkému masakru na silnici, hlavně při jarním tahu," řekl ČTK Jaromír Maštera ze spolku Mokřady, který na tuto stavbu dohlíží. Ochránci blízko rybníka stavěli dočasné zábrany, které obojživelníky naváděly k jednomu propustku pod silnicí. V projektu budou vybudované dva větší propustky, do nichž budou migrující živočichy navádět zábrany v podobě nízkých plechových pásů.