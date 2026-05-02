U Šašovic na Třebíčsku likvidují hasiči dnes odpoledne požár lesa

Požár lesa likvidují hasiči dnes odpoledne u Šašovic blízko Želetavy na Třebíčsku. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Nikdo zatím nebyl zraněn. Příčina požáru je v šetření, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.
Požár byl na lince tísňového volání ohlášen okolo 14:30. Zasahuje tam deset jednotek hasičů.
Vysočina patří mezi větší část území v Česku, na kterém meteorologové kvůli suchu varují před nebezpečím požárů. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem nebo používat přenosné vařiče. Výstraha platí ode dneška do pondělí.