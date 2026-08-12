U Studence na Třebíčsku likvidují hasiči požár lesa, rychle se šířil kvůli větru

Autor: ČTK
  17:42aktualizováno  17:42
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

Požár lesa likvidují hasiči dnes odpoledne u Studence na Třebíčsku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam mají 14 cisteren, na hašení si vyžádali i vrtulník a vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu. Oheň už je pod kontrolou. Vyplývá to z vyjádření ředitele krajských hasičů Jiřího Němce a informací na síti X.

Požár byl podle webu hasičů ohlášený okolo 15:30, lokalizovat se ho podařilo po dvou hodinách. Na místě je 18 jednotek, tedy desítky hasičů.

Na Vysočině platí od pondělí do odvolání kvůli suchu výstraha meteorologů před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů. Na větší části území Česka je tato výstraha v platnosti už od pátku 7. srpna.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Stovky nadšenců zaplnily Petřín. Moc jsme toho neviděli, litovali španělští turisté

Lidé sledují zatmění Slunce na Karlově mostě. (12. srpna 2026)

Místo žhavého kotouče jen úzký zlatavý srpek. Taková podívaná se přece jen nenaskytuje každý den, a proto vzácný nebeský úkaz vyhnal tisíce astronomických nadšenců i laiků po celé republice ve středu...

12. srpna 2026  21:12

V pražské restauraci došlo k explozi, tři zaměstnanci se zranili

V pražských pražských Komořanech došlo k explozi v restauraci U Klubu. (12....

Všechny složky integrovaného záchranného systému vyjížděly ve středu večer do pražských Komořan, kde došlo k explozi v restauraci U Klubu. Zavinilo to nahromadění plynu pod digestoří. Tři zaměstnanci...

12. srpna 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

Barum Rally slaví 55 let. Z amatérského závodu vyrostla evropská legenda

Posádka Kec Steuer se Škodou 120 S při Barumce 1973

Před 55 lety začínala jako amatérská soutěž, jejíž vítěz si odvezl čtyři pneumatiky. Dnes patří Barum Czech Rally Zlín k nejvýznamnějším motoristickým podnikům v Česku. Připomeňte si cestu od rodinné...

12. srpna 2026  19:45

Pátrání po paddleboardistovi u Mostu pokračuje. Rodina žádá o pomoc, nabízí odměnu

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Policie stále pátrá po devatenáctiletém muži, kterého při bouřkách z minulého týdne v úterý na jezeře Most strhl proud. Do pátrání se zapojila také rodina a přátelé pohřešovaného. Otec jeho...

12. srpna 2026  19:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přívoz přes lipenskou přehradu z Horní Plané omezil kvůli nízké hladině provoz

ilustrační snímek

Přívoz přes lipenskou přehradu z Horní Plané do Bližší Lhoty omezil kvůli nízké hladině provoz. Na palubu nesmí nákladní vozidla a traktory s přívěsem. Přívoz...

12. srpna 2026  17:45,  aktualizováno  17:45

U Studence na Třebíčsku likvidují hasiči požár lesa, rychle se šířil kvůli větru

U Studence na TĹ™ebĂ­ÄŤsku likvidujĂ­ hasiÄŤi poĹľĂˇr lesa, rychle se ĹˇĂ­Ĺ™il kvĹŻli vÄ›tru

Požár lesa likvidují hasiči dnes odpoledne u Studence na Třebíčsku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam mají 14 cisteren, na hašení si vyžádali i vrtulník...

12. srpna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

RECENZE: Krvavější Euforie? Střepy ždímají poetiku American Horror Story, mají ale něco navíc

Graham Campbell, Kaia Gerber, Igby Rigney, Hayes Warner a Homer Gere na plakátě...

Autor Amerického psycha Bret Easton Ellis se dal dohromady s úspěšným televizním tvůrcem Ryanem Murphym, jehož proslavily například seriály Plastická chirurgie s. r. o. nebo American Horror Story, a...

11. srpna 2026,  aktualizováno  12. 8. 18:52

Česká Lípa získala dotaci na zasakování vody a stromy na Škroupově náměstí

ilustrační snímek

Česká Lípa získala přes sedm milionů korun z Operačního programu Životní prostředí na opatření zaměřená na odvádění a zasakování dešťové vody na...

12. srpna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Česká Lípa získala dotaci na zasakování vody a stromy na Škroupově náměstí

ilustrační snímek

Česká Lípa získala přes sedm milionů korun z Operačního programu Životní prostředí na opatření zaměřená na odvádění a zasakování dešťové vody na...

12. srpna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Plzeňský festival Sportmanie začne v sobotu, předvede se stovka klubů a spolků

ilustrační snímek

Plzeňský festival Sportmanie, největší sportovní akce pro veřejnost, začne v sobotu v 10:00. V parku za obchodním centrem Plaza se představí téměř sto...

12. srpna 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Rodině zemřelého strojvůdce žaloba drah nevyšla. Nepomohl ani nový argument

Bratr zemřelého strojvůdce u Milavčí Roman Kloud u Okresního soudu v...

Rodina strojvedoucího Rudolfa Klouda, který byl před pěti roky jednou ze tří obětí srážky expresu s protijedoucím osobním vlakem u Milavčí na Domažlicku, žalovala České dráhy kvůli nemajetkové újmě...

12. srpna 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

Exkluzivní čumenda, ale za brýle na zatmění navíc! Praha šílela a řešila náhrady

ilustrační snímek

Z brýlí na pozorování zatmění Slunce se stalo nedostatkové zboží. E-shopy hlásí vyprodáno a lidé na diskusních fórech se na poslední chvíli snaží zjistit případné alternativy. Někdo doporučuje...

12. srpna 2026  9:22,  aktualizováno  18:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×