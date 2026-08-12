U Studence na Třebíčsku likvidují hasiči požár lesa, rychle se šířil kvůli větru

Požár lesa likvidují hasiči dnes odpoledne u Studence na Třebíčsku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam mají 14 cisteren, na hašení si vyžádali i vrtulník a vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu. Oheň už je pod kontrolou. Vyplývá to z vyjádření ředitele krajských hasičů Jiřího Němce a informací na síti X.
Požár byl podle webu hasičů ohlášený okolo 15:30, lokalizovat se ho podařilo po dvou hodinách. Na místě je 18 jednotek, tedy desítky hasičů.
Na Vysočině platí od pondělí do odvolání kvůli suchu výstraha meteorologů před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů. Na větší části území Česka je tato výstraha v platnosti už od pátku 7. srpna.