U Třeště na Jihlavsku likvidovali hasiči celé odpoledne požár tří hektarů lesa

U Třeště na Jihlavsku likvidovali hasiči dnes celé odpoledne požár, který zasáhl přibližně tři hektary lesních pozemků. Při hašení využili i leteckou službu. Příčinu požáru hasiči zjišťují, vyčíslená zatím není ani škoda. Uvedla to mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.
Oznámení o požáru dostali hasiči půl hodiny po poledni. Vyhlášený byl druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Požár se podařilo uhasit před 19:00.
Menší požáry v lesích na Vysočině byly odpoledne u Těšenova blízko Horní Cerekve na Pelhřimovsku a u Olšan poblíž Telče.