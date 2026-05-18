Ukrajinka do Česka jezdila jen pro razítko, na dávkách vydělala tři čtvrtě milionu

Autor: vok
  14:22aktualizováno  14:22
Devětadvacetiletá Ukrajinka připravila český stát o téměř tři čtvrtě milionu korun. Za rok a půl je neoprávněně čerpala ve formě dávek pro válečné uprchlíky. V Česku přitom žena trvale nežila. Vždy si v rozhodné datum dojela pouze pro prodloužení dočasné ochrany, na jejímž základě peníze dostávala.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

Ženu policisté zadrželi v pátek přímo na jednom z pracovišť odboru azylové a migrační politiky na Vysočině. Cizinka se na přepážku dostavila v řádném termínu právě za účelem prodloužení víza dočasné ochrany pro občany Ukrajiny.

„Po kontrole předloženého cestovního pasu ale vzniklo důvodné podezření, že by se mohlo jednat o osobu, která zneužívá čerpání humanitárních dávek. Kontrolou předloženého cestovního pasu se podezření potvrdilo,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Vzhledem k možnostem informačních systémů je možné zpětně ověřovat pobyt všech cizinců na území České republiky a ověřit také, kdy a jak čerpali humanitární dávky.

Oldřich Chaloupkavedoucí cizinecké policie na Vysočině

Mladou ženu policisté zadrželi. Zjistili, že takto si přivydělává už od prosince roku 2024. Celkem si za tu dobu na neoprávněně vyplacených dávkách přišla na více než 735 tisíc korun. Do Česka jezdila jen účelově v termínech pro potřebné prodloužení pobytu.

Cizinka je nyní podezřelá z trestného řinu podvodu. Převzala si usnesení o sdělení podezření a byla propuštěna na svobodu. Nyní ji bude čekat soudní řízení.

Počet odhalených podvodů Ukrajinců roste

Podobných případů na Vysočině rychle přibývá. „Od začátku roku 2025 do současné doby jsme zjistili 51 případů s celkovou škodou ve výši 8 159 117 korun,“ vyčíslila policejní mluvčí.

Na podvodná jednání ze strany cizinců policisty upozorňují sami pracovníci odboru azylové a migrační politiky. Ti si opakovaně všímají, že někteří cizinci, kteří se na přepážku dostaví k prodloužení dočasné ochrany, často pobývají buď na smyšlených adresách, nebo se na území republiky nezdržují vůbec.

Jezdila jen pro razítko, Ukrajinka na neoprávněných dávkách získala statisíce

„Vzhledem k aktuálním možnostem informačních systémů policie a spolupráce s ostatními orgány státní správy je tímto způsobem možné zpětně ověřovat pobyt všech cizinců na území České republiky a ověřit také, kdy a jak čerpali humanitární dávky,“ vysvětluje vedoucí cizinecké policie na Vysočině Oldřich Chaloupka.

Vytipováním těchto cizinců podle něho lze neoprávněné čerpání humanitárních dávek zastavit na úřadu práce předem a postavit cizince na takzvaný blacklist. „Jakmile se daný cizinec přihlásí kdekoliv na území České republiky, policie ho může zadržet napřímo,“ dodal.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

18. května 2026  14:14

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Výzkum SPS: Rodiče stavebním oborům věří. Jak z nich ale udělat skutečnou volbu pro jejich děti?

18. května 2026  14:08

Divadlo Šumperk uzavře sezonu dvěma premiérami, jedna z nich je určena dětem

ilustrační snímek

Divadlo Šumperk uzavře letošní divadelní sezonu inscenacemi Děti z Bullerbynu a Kočka v oreganu. Divadelního zpracování Dětí z Bullerbynu od švédské...

18. května 2026  12:30,  aktualizováno  12:30

Model vesmírné rakety SpaceBuzz má zvýšit zájem o technické obory

Model vesmĂ­rnĂ© rakety SpaceBuzz mĂˇ zvĂ˝Ĺˇit zĂˇjem o technickĂ© obory

Model vesmírné rakety SpaceBuzz, který projede pěti regiony Česka, dnes zahájil cestu v Brně na Moravském náměstí. Součástí původně nizozemského projektu je...

18. května 2026  12:21,  aktualizováno  12:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nebezpečný hazard ve Vršovicích, teenageři lezli po jeřábu desítky metrů nad zemí

ilustrační snímek

Tři teenageři v neděli večer vylezli na stavební jeřáb v pražských Vršovicích a pohybovali se ve výšce několika desítek metrů. Dva z hříšníků pak nadýchali přes jedno promile alkoholu.

18. května 2026  13:52

Ostravské mládě orlosupa odchované v Liberci vypustí ve Španělsku

OstravskĂ© mlĂˇdÄ› orlosupa odchovanĂ© v Liberci vypustĂ­ ve Ĺ panÄ›lsku

Do volné přírody ve Španělsku se dostane mládě ohroženého orlosupa bradatého, které se letos v únoru vylíhlo v Zoo Ostrava a následně jej odchoval pár v Zoo...

18. května 2026  12:03,  aktualizováno  12:03

Dobrovolní hasiči v Ostravě dostali nové cisterny za 48 milionů korun

ilustrační snímek

Čtyři ostravské jednotky dobrovolných hasičů dnes převzaly nové cisterny za zhruba 48 milionů korun. Další tři jednotky auta dostanou v následujících měsících....

18. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Světový unikát. Olomoucká zoo získala za odchov zoborožců prestižní cenu

Olomoucká zoologická zahrada získala prestižní ocenění Bílý slon. Po 23 letech...

Po 23 letech se olomoucké zoologické zahradě podařilo úspěšně odchovat zoborožce malajského. V uplynulém roce se to podařilo pouze třem zoo na světě. Za mimořádný úspěch získala prestižní ocenění...

18. května 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Střet motorkářky s autem omezil provoz na Jarově, ženu odvezli do nemocnice

Nehoda se stala v ulici Českobrodská v Praze. (18. května 2026)

Krátce po poledni se na pražském Jarově v Českobrodské ulici srazilo osobní auto s motorkou. Po nárazu zůstala motorka zaklíněná pod vozidlem, její řidička skončila v péči záchranářů.

18. května 2026  13:42

HSF System se počtvrté za sebou zařadilo mezi Czechia Best Managed Companies

18. května 2026  13:34

Vulgární Nik Tendo a hokejový pohár. Majáles přinesl euforii, ale i rozpaky

Pardubický Majáles 2026. (18. května 2026)

Fronty na mistrovský pohár, kalhotky létající na pódium i vulgarity před malými dětmi. Pardubický Majáles letos přinesl nabitý víkendový program, velké emoce i několik kontroverzních momentů. Ačkoliv...

18. května 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Dobrovolníci při akci Čisté Krkonoše sesbírali 2,5 tuny odpadu, i nápravu z auta

ilustrační snímek

Přibližně 2,5 tuny odpadu sesbírali při víkendové akci Čisté Krkonoše dobrovolníci a správci Krkonošského národního parku (KRNAP). Jedním z nalezených předmětů...

18. května 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.